Linze en Froukje al 60 jaar gelukkig met elkaar

MARUM – Linze en Froukje Huitema uit Marum vierden onlangs het heugelijke feit dat ze 60 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt. Ze trouwden op 25 april 1961 en kochten een huis in Nuis. Samen kregen ze 4 kinderen 2 meisjes en 2 jongens. Linze is geboren op 2 maart 1940 in Siegerswoude werkte eerst als timmerman en later als gevangenisbewaarder. Froukje zag het levenslicht 19 mei 1942 was huisvrouw en zorgde voor de kinderen. Toen de oudste drie kinderen uit huis waren, wilden ze iets kleiner wonen en kochten een huis tegen over hun huis in Nuis. Inmiddels wonen ze alweer een hele tijd in een appartement in Marum. Ze hebben 7 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen.