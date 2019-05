Lions Club Roden-Noordenveld helpt ‘Treftuin’

RODEN – Lions Club Roden-Noordenveld heeft tijdens de Roder Weihnachtsmarkt zelfgemaakte kaarsen, meubelen en speelgoed van deelnemers van de Treftuin verkocht. Het geld hiervoor komt ten goede aan de Treftuin. Voor wie het nog niet wist: De ‘Treftuin’ is een leuke ontmoetingsplek voor iedereen, gelegen achter de Scheepstraschool aan de Schoolstraat in Roden. Vrijwilligers, en deelnemers van de dagbesteding werken daar enthousiast samen.

Op woensdag 24 april is de opbrengst symbolisch overhandigd tijdens een gezellig diner, aangeboden door de Treftuin. De dames Gery Kleine en Bea Dijk namens respectievelijk Welzijn in Noordenveld (WIN) en COSIS (voorheen Promens-Care) namen de cheque dankbaar in ontvangst. Om de opbrengst niet te verminderen werd de maaltijd door LC Roden Noordenveld gesponsord!