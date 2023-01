Livemuziek, leuke workshops en oliebollen op sfeervolle eerste winterfair

TOLBERT – Afgelopen vrijdag heeft er een succesvolle editie van de winterfair in Sintmastee plaatsgevonden. Een kleine honderd man bestaande uit buurtbewoners en cliënten van de Zijlen met familie, hebben genoten van livemuziek, leuke workshops en mooie creaties. Onder andere het rad van fortuin, de verse oliebollen en het spinnenwiel waren een groot succes waar cliënten en buurtbewoners samen kwamen. De organisatie is erg enthousiast over de manier waarop ze exclusiviteit hebben kunnen creëren op deze mooie locatie in Tolbert!