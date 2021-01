Lockdown met 3 weken verlengd, steunpakket bedrijven uitgebreid

REGIO – De lockdown vanwege het coronavirus wordt met drie weken verlengd. Of de maatregel ook voor basisscholen geldt, is nog niet zeker. Er wordt bekeken of deze misschien eerder open kunnen. Voor bepaalde sectoren wordt het financiële steunpakket uitgebreid. Dat is volgens Haagse bronnen de uitkomst van beraad op het Catshuis. Ook is aanscherping van de huidige maatregelen niet onwaarschijnlijk, de groepsgrootte zou opnieuw kunnen worden beperkt. De besmettingscijfers dalen weliswaar, maar niet hard genoeg. Dat is de reden voor de verlenging van de lockdown. Komende dinsdag volgt een persconferentie over de voortslepende coronacrisis.