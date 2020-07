Lof voor digitale Lus

RODEN – Geen spanning en spektakel door de straten, wél een geweldige digitale Lus van Roden. Eentje waarbij niemand minder dan topschaatser en oud-schaatscoach Gerard Kemkers op de pedalen stond in de spiksplinternieuwe Velodroom in Roden. Hij nam het onder andere op tegen wielertoppers van wielervereniging De Kanibaal uit Peize. De renners reden een vijftigkilometer lange virtuele lus door Roden. Rick Ottema is bekroond tot ‘overall winnaar’ en Adrie Lindeman presteerde als beste bij de prominenten.