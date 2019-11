Lokaal sportakkoord heeft baat bij goede pr

Raad van Noordenveld

Deze week vergadert de gemeenteraad over sportaccommodaties in Noordenveld. En dan gaat het voornamelijk over belastingen en tarieven. Kortom: wat gaan sportclubs betalen voor hun huisvesting? Belangrijke onderwerpen voor sportverenigingen die dikwijls hun bestaansrecht ontlenen aan een club vrijwilligers, die met vaak beperkte middelen de boel draaiende houden. Ondertussen vond afgelopen week de eerste bijeenkomst over het lokaal sport- en beweegakkoord plaats in Norg. De Noordenveldse sport is kortom in beweging, al bleek het verdomde lastig om animo te vinden voor deze eerste bijeenkomst.

Zoals u elders in deze krant kunt lezen, viel de opkomst bij het overleg in de Brinkhof flink tegen. Dat leidde tot frustratie onder de aanwezigen. Wat heeft een dergelijk overleg immers voor zin, als slechts drie verenigingen komen opdagen? Het was een terechte vraag, die door de zogeheten ‘Sportformateur’ werd beantwoord. ‘Het is een begin en ieder begin is lastig’, zo concludeerde hij. Desondanks dachten de aanwezigen actief mee, in de hoop in ieder geval elkaar dan maar te kunnen inspireren.

Eigenlijk is het opmerkelijk te noemen dat er zo weinig mensen aanwezig waren in de Brinkhof. Het initiatief is namelijk uitstekend. Sportmensen die de koppen bij elkaar steken om in Noordenveld elkaar te kunnen versterken. Hetzij door samen te werken, hetzij door ideeën uit te wisselen. Maar waarom komt er dan geen hond op zo’n bijeenkomst af? Een donkerbruin vermoeden heb ik wel. De ambtenarentaal in de uitnodiging sprak nou niet echt aan. Heel ‘sexy’ werd de avond niet verpakt. Geef in je communiqué duidelijk aan waar het over gaat, welke zaken worden behandeld en wat de winst voor verenigingen kan zijn, en je hebt denk ik al veel meer partijen aan tafel.

Maar goed, het is natuurlijk nog niet te laat om flink op de trom te slaan. Dat zal de komende tijd ongetwijfeld nog gebeuren en in Peize en Roden zal moeten blijken of er dan wél animo is voor deze avonden. Want nuttig kan een bijeenkomst zeker zijn, maar dan moet er een goede afspiegeling zijn van het verenigingsleven. Er ligt een mooi pr klusje voor de gemeente.

Nu de sint weer in het land is, is het tijd voor een stukje bezinning. Ons smakeloze landje toonde afgelopen weekend weer aan hoe erg beide partijen van de Pietendiscussie zijn doorgeslagen. KOZP kreeg kindjes in Noord-Holland aan het wenen, terwijl de ‘pro Zwarte Pieten’ zich in De Vliert (het stadion van FC Den Bosch) verschrikkelijk misdroegen. Ik vraag me dan toch af hoe dergelijke idioten ’s avonds voor de tv zitten? Zou zo’n KOZP-held trots zijn op dat huilende kind bij NH Nieuws? En zou die vent die de Hitlergroet bracht nog eventjes fijn de samenvatting zien op Fox Sports? Om vervolgens morgen weer lachend op het werk te komen? Als zo iemand al aan werk kan komen uiteraard.

In Roden verliep alles gesmeerd. Geen gezeur, geen huilende kinderen en geen Hitlergroeten. Het kan blijkbaar nog. Komend weekend komt de goedheiligman ook in Norg aan. Dan mogen wij ons in het Norgse alweer handenwrijvend verheugen op pakjesavond. Ik heb er na afgelopen weekend ontzettend veel zin in gekregen. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar ‘pakjesavond’ staat bij ons nog gewoon voor gezelligheid. Lekker eten, grappige gedichten en een hoop lol: juist in deze tijd kan ik mij ontzettend verheugen op zo’n ‘ouderwets avondje’.

