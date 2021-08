‘Lokale afzet geeft voldoening aan je werk, je kunt laten zien waar je mee bezig bent’

Veenhuizer Boeren: Pluimveehouderij Van Weperen

Een allerhartelijkste ontvangst op de boerderij van de familie Van Weperen in Oosterwolde. Sierd van Weperen zit samen met zijn dochter Jessica en haar vriend William aan de keukentafel. Klaar voor het bezoekje van de Krant. Met z’n drieën runnen ze het pluimveebedrijf dat Sierd in 1990 van zijn ouders overnam. De taken zijn duidelijk verdeeld: William gaat over de legkippen, Jessica over de eierautomaat en de verkoop van de doosjes eieren en Sierd bemoeit zich met de administratie, de vleeskuikens en allerlei algemene zaken op de boerderij. De kakelverse eieren van de boerderij Van Weperen zijn te bestellen bij de Veenhuizer Boeren.

Nog maar 19 is Jessica, maar dat ze in de boerderij van haar ouders wil, staat vast. Het helpen op de boerderij, de vrijheid en het buiten zijn trekt haar. Ze is tweedejaarsstudent ‘Ondernemerschap & Retailmanagement’ op de Hanzehogeschool in Groningen, een opleiding waarmee ze straks uitstekend uit de voeten kan. Want aan plannen geen gebrek, zo heeft ze het vaak met William over een boerderijwinkel.

Op de boerderij in Oosterwolde wonen 40.000 vrije uitloopkippen. Ze scharrelen in alle vrijheid rond op zestien hectare grond. Kippen die buiten lopen hebben meer weerstand en zijn minder vatbaar voor ziektes, weet William te vertellen. ’s Ochtends vóór tien uur leggen ze een ei, daarna mogen ze naar buiten. ‘We maken gebruik van de natuur. Tot 23 weken blijven de kippen binnen waar ze eten en drinken krijgen. Als het ritme van het eieren leggen er eenmaal inzit, mogen ze naar buiten. Dat voorkomt dat er her en der eieren liggen, grondeieren wil je niet’, zegt de kippenboer. ‘De kippen leggen hun eieren in een ‘legnest’. Dat is een soort kast van een meter bij vijfenveertig centimeter met een kunststof grasmat erin. Voor het nest hangen een soort flapjes zodat ze afgezonderd kunnen zitten.’ Iedere kip legt één ei per dag, weet William te vertellen. Dat doet hij op een soort helling. Zodra het ei eruit is, rolt het weg en belandt op een lopende band. ‘De kip denkt dan: geen ei, morgen maar weer. Zo bootsen we het natuurlijke proces na.’

Het hele proces is volledig geautomatiseerd. William sorteert de witte eitjes aan de lopende band op schoonheid. De schone gaan door naar de carrousel waar ze voorzien worden van stempel, de vuile worden apart gezet. Die gaan in de mayo, grinnikt Jessica. Het is een schitterend gezicht om al die kippen te zien rennen en pikken. Aan natte veren hebben ze een hekel. Zodra het begint te plenzen sjezen ze om het hardst naar binnen. Als de eieren gestempeld zijn (alle voedsel moet traceerbaar zijn, is het idee achter de stempel) worden ze per dertig stuks opgepakt met een machine voorzien van een soort zuignapjes die ze in een treetje zet. Vervolgens worden al die treetjes op een palet gestapeld. Totaal 10.800 dagverse eieren gaan er op één pallet. 40.000 kippen betekent 40.000 duizend eieren per dag, en dat keer zeven, want ook op zondag wordt er gelegd. Tel maar uit. Het grootste deel van de eieren wordt opgehaald door de eierboer, een deel gaat naar de eierautomaat die aan de weg voor de boerderij staat én een deel gaat naar de Veenhuizer Boeren. Allemaal het domein van Jessica die de eierautomaat van doosjes met verse eieren voorziet. Op haar elektrische karretje transporteert ze de doosjes iedere dag naar de automaat. Na inworp van twee euro, rolt er een doosje uit. ‘Er wordt veel gebruik van gemaakt. Mensen kunnen een vers eitje wel waarderen. Onze eieren zijn niet te vergelijken met die uit de supermarkt, horen we vaak. Ze smaken voller en romiger. En ze hebben eieren die dezelfde dag gelegd zijn. Hoe vers wil je het hebben?’, lacht de jonge ondernemer. ‘En voor ons is het ook leuk, je krijgt een stukje waardering van mensen uit het dorp.’

Veenhuizer Boeren

Dat de witte eitjes van Van Weperen nu ook via de Veenhuizer Boeren te bestellen zijn, vinden Sierd, William en Jessica leuk. ‘Er zitten twee kanten aan het verhaal’, zegt Sierd. ‘Het is leuk voor de maatschappelijke betrokkenheid, lokale afzet geeft voldoening aan je werk. Je kunt laten zien waar je mee bezig bent. Aan de andere kant is het economisch interessant. Als boer krijg je een eerlijke prijs voor je producten. Dat is misschien nu nog kleinschalig, maar ik denk dat het echt kan groeien als meer mensen het ontdekken. En het doel is om ook de horeca te bedienen: verse producten op de kaart die ze in één keer kunnen bestellen via Veenhuizer Boeren.’ Een ding is duidelijk na een bezoekje aan de pluimveeboerderij: het enthousiasme spat eraf. De boeren in Oosterwolde houden van hun vak en zitten nog boordevol plannen. En die boerderijwinkel, die komt er!