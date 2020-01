LOLFM is los: ‘We gaan er weer een gezellig feest van maken’

‘Het is door de jaren heen gigantisch uit de klauwen gelopen’

LEEK – De keet staat er, er wordt nog druk gezeuld met dranghekken en de koffie staat klaar. Er werd vrijdagochtend nog druk opgebouwd op het evenemententerrein tegenover de Rabobank in Leek. Het terrein staat deze week nog in het teken van Lokale Omroep Leek, kortweg LOLFM. Een ideetje van Peter Wiltjer. De organisator gaat uit van een prachtige vierde editie.

Eigenlijk ontstond het als een cadeau voor zijn vrouw Ineke. Net als Peter zelf houdt zij van piratenmuziek. Nederlandstalige muziek voor de gewone man. De muziek dankt haar naam aan de etherpiraten. Mensen die zelf (vaak illegaal) uitzenden op een bepaalde frequentie. ‘Toen mijn vrouw dertig werd, leek het mij leuk om eens een week lang uit te zenden. Daarvoor moesten we uiteraard een vergunning aanvragen. Gelukkig lukte dat en zo begonnen wij in de Oosterheerdtboerderij. Eigenlijk was het een feest puur voor de verjaardag van mijn vrouw, maar omdat men het zó leuk vond, kwam al snel de vraag of het niet nog eens kon worden georganiseerd.’

Een traditie was geboren. En zo kan het dat Peter op vrijdagmiddag alweer in de groene keet te vinden is. De gloednieuwe jas van LOLFM stevig om zijn schouders. ‘We hebben elf dj’s en 23 vrijwilligers met wie wij dit jaarlijks oppakken’, zegt Peter. ‘Eigenlijk is het door de jaren heen gigantisch uit de klauwen gelopen. We hadden niet kunnen bedenken dat het zo groot zou worden. Ik verwacht bijvoorbeeld op zaterdagavond wel driehonderd man. Dan zit de tent echt vol.’

De tent staat er op het moment dat we Peter spreken nog niet. ‘Die moet nog opgebouwd worden.’ Waar er tijdens de eerste editie nog ‘maar’ twee zangers waren, zijn dat er nu meer. Veel meer. Eltjo, Peter van Dekken, Marlous Oosting, ANCORA en PuurNL komen allemaal naar het evenemententerrein. Daarnaast is er een bingoavond, een kindermiddag en wordt er op donderdagavond 30 januari een snertavond georganiseerd. Voor ieder wat wils dus.

‘Sinds 2017 zijn we een stichting geworden’, vertelt Peter. ‘Het is hier een sociaal gebeuren, zo moet je dat zien. We vragen geen entree, want we willen dat zoveel mensen hier plezier van hebben. Vaak zie je dat avonden met Hollandse muziek entree kosten, dat doen wij niet. We willen dat mensen met een smalle beurs hier ook heen kunnen.’

LOLFM wordt breed gedragen onder de lokale ondernemers. ‘We hebben zo’n honderd sponsoren’, vertelt Peter trots. ‘Zij stellen ook de prijzen voor de bingo beschikbaar. Het is eigenlijk niet normaal hoeveel mensen ons steunen. Dat is prachtig. Dankzij hun steun gaan wij er weer een mooi feestje van maken.’

Terwijl ‘Ik heb je niet de hemel beloofd’ van José door de speakers galmt, kijkt Peter tevreden om zich heen. Het mag dan wel gigantisch uit de klauwen zijn gelopen, voor hem is dit toch één van de mooiste periodes van het jaar. Of het woord ‘piraat’ nog echt op hem van toepassing is? ‘Kijk, dit is natuurlijk prachtig, maar een echte piraat zendt natuurlijk illegaal. De spanning maakt het bijzonder.’

LOLFM is te beluisteren via 106.2 fm en via de livestream op www.lolfm.nl. Plaatjes aanvragen kan via 06 46373635.