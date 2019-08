Lonia Schölvinck schildert omdat ze het niet laten kan

Succesvol modeontwerpster richt zich nu vooral op haar schilderijen

NORG – Sinds ze niet meer werkzaam is binnen de mode-industrie, houdt Lonia Schölvinck zich dagelijks bezig met haar schilderijen. In haar atelier te Norg heeft ze alle ruimte om haar creatieve grenzen te verleggen. De Krant sprak met deze eigenzinnige kunstenares.

Aan de Langeloërweg staat haar woning haast verscholen tussen de bomen. Eenmaal op het erf van de familie Schölvinck, blijkt hoe uniek hun plekje is. Grenzend aan de Langeloërduinen en omringd door vele prachtige kleuren groen. Niet verwonderlijk dat Lonia in deze ruime tuin haar atelier inrichtte. ‘Het atelier waar we nu zitten, was eerder een stal. Toen ons paard overleed, hebben we er een atelier van gemaakt.’

Lonia komt van oorsprong uit het westen des lands. Amsterdam welteverstaan. Daar volgde ze een opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie. Na twee jaar koos ze ervoor om voor mode te kiezen. Ze volgde een vervolgopleiding aan de modeacademie en werkte nog een jaartje in Parijs, alwaar onder andere Frans Molenaar zijn intrek had genomen. Na zeven jaar startte ze haar eigen bedrijf in Amsterdam. Lacorde werd een succes. ‘Op dat moment hadden we al een buitenhuis in Drenthe gekocht. Later ben ik met Lacorde gestopt en werkte ik vooral voor andere modehuizen. Ik ontwierp in Norg kleding en reed één keer per week naar Amsterdam om mijn ideeën uit te leggen. Dat beviel erg goed.’

Ondertussen kreeg ze de mogelijkheid om op het Alfa College in Groningen les te geven op een modeopleiding. ‘Dat was ook een mooie tijd, maar op den duur trok de overheid de stekker uit veel van die opleidingen. Erg jammer.’

Ondanks dat ze een naam maakte in de modebranche, bleef haar hart altijd bij schilderen liggen. ‘Ik schilderde al mijn hele leven, maar mode was commercieel gewoon veel aantrekkelijker. In 2000 ben ik er mee gestopt. Sindsdien ben ik eigenlijk iedere dag bezig met schilderen. Heerlijk.’ Meestal duikt ze rond tien uur ’s ochtends het atelier in. ‘En dan ga ik schilderen. Nou ja, soms is het meer rommelen. Dan lees ik bijvoorbeeld een boek over schilderkunst om mezelf er meer in te verdiepen.’

Schilderen doet ze niet vanuit een commercieel oogpunt. Integendeel. ‘Van mij hoeft dat ook niet. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo commercieel ingesteld. Ook niet toen ik nog met mode bezig was. Mijn man regelde het financiële gedoe, dat is niet mijn wereld.’

Wat opvalt aan het werk van Lonia, is dat het heel kleurrijk is. Inspiratie haalt ze onder andere uit haar prachtige tuin. ‘Vaak zegt men dat ik een colorist ben. Daarnaast schilder ik meestal realistisch en sferisch’, legt Lonia uit. ‘Ik maak geen beelden precies na. Meestal geef ik er mijn eigen draai aan. En ik ben altijd met thema’s bezig. Welk thema dat is, verschilt per keer.’

Naast haar eigen werk, geeft ze nog praktijklessen aan de Nörger Varvers. ‘Dat doe ik één keer per week. Het bevalt uitstekend en ik geniet er echt van. Genieten doe ik sowieso. Ik heb altijd gewerkt en vind het nu tijd om gewoon leuke dingen te doen. Ik mis de tijd van de mode dan ook niet. Het is nu veel relaxter. Als ik hier in mijn atelier zit, voel ik mij een bofkont. En ik blijf lekker bezig. Ik kan me niet voorstellen dat ik op de bank ga zitten. Ik schilder omdat ik weet dat ik het toch niet laten kan. Heerlijk toch?’