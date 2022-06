Loopband voor thuis kopen

Loop jij al een tijdje rond met het idee om wat meer te gaan bewegen? Dan zijn er verschillende manieren waarop je dit natuurlijk kunt doen. Je kunt er simpelweg voor kiezen om je schoenen aan te trekken en een rondje te gaan lopen of je kunt een abonnement afsluiten bij de sportschool Toch is er een hele grote groep mensen, die het fijner vindt om lekker thuis voor zichzelf aan de slag te gaan. Een goede manier om dit te doen is op een loopband. Toch zijn er wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden wanneer jij een loopband wilt kopen voor thuis. Omdat we ons heel goed kunnen voorstellen dat het misschien lastig is om te bepalen wat voor jou geschikt is, hebben we een aantal zaken voor je op een rijtje gezet die belangrijk zijn bij je uiteindelijke keuze.

Gewicht

Kies je voor een goedkope loopband, dan is de kans vrij groot dat deze niet heel erg zwaar is. Op zich niet direct heel erg, maar wanneer je er een flink eind op wilt rennen op hoge snelheid, dan zul je al snel merken dat dit niet heel erg comfortabel is. Niet voor niets wordt er vaak gezegd dat het belangrijk is te letten op het gewicht van de loopband. Des te zwaarder de loopband, des te beter vaak te kwaliteit. Je kunt je namelijk voorstellen, dat jij jezelf niet tot het uiterste kunt pushen wanneer je het gevoel hebt dat je loopband ieder moment kan omvallen.

Demping

Een ander belangrijk punt tijdens de je zoektocht naar een loopband, is of deze voldoende demping heeft. Vooral wanneer je veel en lange afstanden loopt, is het belangrijk dat iedere stap die je zet goed wordt geabsorbeerd. Is dit niet het geval, dan zul je op lange termijn last krijgen van je spieren en gewrichten, iets wat je ten koste van alles wilt proberen te voorkomen. Zorg er dus voor, dat wanneer je kiest voor een loopband, je niet alleen rekening houdt met praktische zaken zoals de afmeting en of het een inklapbare loopband betreft, maar kijk ook goed naar alle andere zaken die van belang zijn. Wanneer je namelijk kiest voor een loopband waar je achteraf spijt van hebt, zal je zien dat je deze minimaal zult gebruiken.

Breedte van de loopband

Wanneer je kiest voor een compact model loopband, dan is de kans vrij groot, dat ook het loopvlak een stuk smaller is dan dat eigenlijk praktisch is. Kies je voor een loopband met een smal loopvlak, dan zal je het gevoel hebben dat je bij iedere stap die je zet op moet letten of je niet naast de band stapt. Een gemiddelde band is gemiddeld 40 tot 50 centimeter breed. Bij voorkeur is het dus verstandig goed te kijken of de band van de loopband die jij kiest een minimale breedte heeft van 45 centimeter. Zo weet je zeker dat je voldoende vlak hebt waarop jij je voeten neer kunt zetten.

Snelheid

Afhankelijk van waar jij voor traint, kun je bepalen wat de maximaal haalbare snelheid is waaraan je loopband moet voldoen. Waar het voor de één belangrijk is dat ze rustig kunnen joggen, is het voor de ander een vereiste dat ze er op redelijk tempo op kunnen hardlopen. Ben jij een fanatieke hardloper en train je meermaals per week, dan is het aan te raden te kiezen voor een loopband met een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur. Deze snelheid zal doorgaans hoog genoeg zijn om alle trainingsprogramma’s goed te kunnen afwerken.

Hellingshoek

Wil jij je trainingen een stuk zwaarder maken, dan is een loopband met helling een goede keuze. Niet iedere loopband beschikt namelijk over deze mogelijkheid. Heb jij een loopband om met name te trainen voor een stevige wandeling in de bergen, dan is het dus aan te raden te kijken naar een loopband met helling. Zo kun jij jezelf zowel geestelijk als lichamelijk voorbereiden op de enorme hellingen die je tijdens de daadwerkelijke toch zal moeten gaan trotseren.

Trainingsprogramma’s

Vind jij het fijn om niet zelf te hoeven nadenken welke training je deze keer weer zal gaan beleggen, dan is het goed te kijken naar een loopband die is voorzien van een computer met bijbehorende software. Op deze manier kun je eenvoudig allerlei verschillende programma’s selecteren, die vervolgens afgestemd kunnen worden op jouw specifieke trainingsdoel. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een duurloop, maar behoort ook een intervaltraining tot de mogelijkheden. Kortom, je kunt alle kanten op.

Hartslagmeter

In het verlengde van bovenstaande punt aangaande de verschillende trainingsprogramma’s, is ook een ingebouwde hartslagmeter een verstandige toevoeging. Op deze manier kun je ook trainen op basis van je hartslag en weet je zeker dat je nooit boven je maximale hartslag uitkomt. Is dit wel het geval, dan doe je toch gewoon even iets rustig aan.

Conclusie

Zoals je ziet komen er bij het aanschaffen van een loopband voor thuis nogal de nodige zaken kijken. Het is veel meer dan alleen het bepalen van een budget en een paar technische snufjes. Door goed voor jezelf in kaart te brengen wat voor jouw van belang is en nog belangrijker, welke functionaliteiten jij graag wensen, zal je in combinatie met het uiteindelijke gebruik tot een weloverwogen besluit komen. Zo kun je ervoor kiezen je favoriete loopband online te bestellen, maar is het ook mogelijk hem eerst in de winkel te bekijken. Wanneer je dan uiteindelijk weet welke het gaat worden, kun je alsnog online kijken naar de voordeligste aanbieder. Zorg er dus voor, dat voor je op zoek gaat, jij je huiswerk hebt gedaan, zodat je tijdens je zoektocht niet wordt overspoeld met allerlei vragen, waardoor je misschien wel een verkeerde beslissing maakt.