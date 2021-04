Loopgroep Peize DSTV viert 25 lentes met 6 uitdagende challenges

‘Het sociale aspect is bij ons net zo belangrijk als de sportieve prestaties’

PEIZE – Het had een knalfeest moeten worden, het vijfentwintigjarig jubileum van de Peizer loopgroep DSTV. Eentje met champagne om te toasten vanwege het feit dat de loopgroep al zo lang actief is. Maar helaas, zoals bij alle andere feestjes haalt corona daar een vette streep door. Maar creatief als ze zijn in Peize, hebben ze daar iets op gevonden. Met de ‘grote 25-challenge’ viert de club de hele maand lang dat ze 25 lentes jong zijn. Alfred Oosterman vertelt over de plannen.

Bij de Peizer loopgroep is het sociale aspect net zo belangrijk als de sportieve prestaties, begint Alfred Oosterman in zijn fraaie fotostudio in Peize. En dat is misschien wel precies waarom de loopgroep het al zo lang volhoudt. De leden zijn actief en betrokken. Met kerst nog, organiseerde de activiteitencommissie (waar behalve Alfred ook Dick, Elise, Harry, Jos, Jossy en Marieke deel van uit maken) van de club het ‘najaars-corona-bingo-loopspel. Door het lopen van zeven routes en aanwijzingen onderweg, moesten deelnemers de bingokaart zien vol te krijgen. Ook voor het jubileum zit de organisatie boordevol plannen. Een 25-challenge dus. ‘Aanvankelijk was het idee om een loop-fiets-kroeg reünie in en rond Peize te organiseren, dat kan door corona niet, dus die bewaren we nog even voor een later stadium. Afgelopen zondag hebben we de ‘feestmaand’ afgetrapt met de Dubbel Toeterloop. Daarmee hebben we onze trainer en medeoprichter Harry Kuipers in het zonnetje gezet. Centraal punt zou de sporthal zijn, maar dat werd Harry’s huis waar de deelnemers luid toeterden.’ Zoals gezegd: de Dubbel Toeterloop was de aftrap van de feestmaand. De volgende uitdagingen die op stapel staan zijn 25 figuren lopen, 25 minuten lopen met een ander, 25 nieuwe kilometers lopen, een rondje Stenhorsten 5, de 25 foto’s challenge en gezamenlijk 2500 lopen.

Challenge 1: Figuur lopen

Alfred ziet het wel eens op Strava voorbij komen: mensen die figuren lopen: een olifant, een hert, een vogel. Dat is ongeveer de bedoeling tijdens de figurenloop. Ongeveer, want het figuur moet een getal zijn, u raadt het: 25. Dat je het weet: wie het mooiste 25-figuur loopt kan rekenen op een mooie prijs. Het is de bedoeling dat het figuur tussen 28 maart en 28 april gelopen wordt. Het figuur voorbereiden en uitrekenen gaat heel eenvoudig met bijvoorbeeld afstandmeten.nl. Registreren van de route kan onder andere met Strava of Garmin als je een hardloophorloge met GPS hebt. Het leukste is als je de route en het figuur in of rond Peize loopt, maar het mag ook op een andere plaats. De afstand is niet belangrijk. ‘Bij het volbrengen van deze 25-challenge vragen we deelnemers om het kaartje met de perfecte 25 te mailen naar bresserdick@gmail.com.’ Na 28 april worden de resultaten én het mooiste figuur bekend gemaakt. Wie geen kaartje uit Strava of Garmin kan mailen mag ook een uitgetekende route insturen.

Challenge 2: 25 minuten lopen met een ander

De tweede uitdaging: 25-minuten lopen met een ander. Hoe werkt dat: je knipt een cirkel van karton met diameter 25 centimeter. Knip een touwtje van 50 cm (2 x 25). Op de cirkel schrijf je 25 H (hardlopen) of 25 W (wandelen). Of 2 x 25. Die cirkels hang je van 28 maart tot 28 april zichtbaar voor je raam. Hiermee nodig je andere lopers uit om aan te bellen en een afspraak te maken voor een loopje van 25 minuten. En je kunt ook zelf een afspraak maken bij een huis met een cirkel. Je bent dus vrij om iemand te kiezen die je kent of iemand die je niet kent.

Challenge 3: 25 nieuwe kilometers

Voor deze 25-challenge word je uitgedaagd de komende maand opgeteld 25 kilometers nieuwe routes te lopen. Het mogen routes zijn in bekend gebied maar over wegen en paden waar je normaal gesproken nooit loopt. Je mag de 25 km in één keer lopen, of verschillende kortere routes lopen die samen 25 km zijn. Hardlopen mag, wandelen ook.

Challenge 4: Rondje Stenhorsten

Geen relatie met het getal 25, wel gewoon een mooi rondje voor de liefhebber van onverharde paden (en in natte perioden van modder). De uitdaging zit ‘m in de natte voeten! Echt iets voor trailrunners en wandelaars. Om bij het startpunt te komen de rondweg (Westerweg) oversteken bij de afslag Peize Noord. Daar kan de fiets worden gestald of auto worden geparkeerd. Deelnemers ontvangen de route via de loopgroep.

Challenge 5: 25 foto’s challenge

Hierbij gaat het om een hardlooprondje van 6,4 kilometer die je loopt aan de hand van foto’s. Om dit rondje te lopen volg je de 25 aanwijzingen op de foto’s. Het is een rondje met locaties die je vast bekend voorkomen doordat er regelmatig een training verzorgd werd.

Challenge 6: 2500 groepskilometers

Deze challenge is er één voor de hele groep: een groepschallenge! Hoe ga je dat doen? Je telt je individuele kilometers die je tussen 28 maart en 28 april gelopen hebt op, vult het in op de stempelkaart, maakt en foto die je vervolgens in de groepsapp deelt. Het doel valt te raden: 2500 kilometers met de hele groep. Nou, durf jij de uitdaging aan?