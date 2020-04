VEENHUIZEN – Een aantal lopers van Loopgroep Veenhuizen stond vanochtend vroeg op om in het kader van de Hardloopbingo in oranje outfit de straat op te gaan. Tijdens de Hardloopbingo krijgen de lopers dagelijks nieuwe opdrachten. Speciaal voor Koningsdag werd de opdracht om in het oranje te gaan lopen. Veel lopers combineerden deze opdracht met de ‘Early Wake Up’ opdracht, waardoor sommigen van hen al om zes uur ‘s ochtends op pad gingen!