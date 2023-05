Lopers avond4daagse Norg feestelijk onthaald met muziek en dans

NORG- Vier dagen lagen liepen grote groepen kinderen, ouders en andere deelnemers de tocht der tochten. Elke avond werd er 5 tot 15 kilometer gewandeld en vrijdag was de eindstreep. Al zingend en dansend liepen de jonge wandelaars met veel enthousiasme de laatste kilometers. Rugzakjes vol lekkers en bloemetjes of een cadeautje aan het eind. Ze werden beloond voor hun sportieve inzet. De hele week werd er genoten van de mooie natuur en buitenlucht en werd een ‘potje met vet tot het duizendste couplet’ gezongen. Onderweg kwamen er spelletjes en welkome traktaties voorbij. Al vielen er tussendoor wat kleine buitjes, dat Norg niet van suiker is bewees het grote enthousiasme. Ook dit jaar was het weer een groot succes.