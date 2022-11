Loting 35e Leekster Zaalvoetbalgala

REGIO – Na drie jaar geen Leekster Voetbalgala is het, waar iedereen in de regio Noordenveld/Westerkwartier naar uitkijkt, zover. Vrijdag 16 december start het Voetbalgala in Sportcentrum Leek met de aftrap van het tien teams tellende B-toernooi. Zaterdag 17 december komen er 20 damesteams aan de start. Maandag 19 december start het A-toernooi waar in 6 poules wordt gestreden om de bovenste twee plaatsen.

Klokslag 19.00 uur heet voorzitter Marja Wardenier-Adema de aanwezigen welkom. Ze geeft aan dat het bestuur erg verheugd is dat het toernooi weer plaats kan vinden. De organisatie heeft niet stil gezeten, want er dient wel een voorbereiding te zijn op een eventueel toernooi. Het bestuur is inmiddels met Sietse Vogelzang uitgebreid. Hij zal samen met Theo Amsing het secretariaat bemannen. De voorzitter gaat over naar de gast van vanavond. Dat is niet zomaar iemand. Hij heeft zijn sporen in het zaalvoetbal zeker verdiend. Yoshua St. Juste verricht de loting voor het B-toernooi en de dames. Na de loting voegt hij zich bij zijn team van Leekster Eagles om de wedstrijd tegen AGOVV Apeldoorn te spelen.

Yoshua St. Juste is met voetbal bij Marum begonnen. Hij voetbalt elke dag en tot de dag van vandaag is het nog steeds een voetbaldier. Tijdens het Univé Jeugd Zaalvoetbaltoernooi in Leek is hij met het zaalvoetbal behept geraakt. Binnen no-time is hij opgemerkt door de scouts van Leekster Eagles. Samen met Duminda Menting en Rafael Bianco hebben ze mooie tijden beleefd. Op 17 jarige leeftijd maakt Yoshua onder Pusic (nu assistent Feyenoord) zijn debuut bij Leekster Eagles. Pusic verkondigt dat Yoshua binnen 3 jaar international zal worden. Deze trainer , geeft St. Juste aan, is belangrijk voor hem geweest. Het is een warme man waar je voor door het vuur gaat. Pusic vertrekt en St. Juste gaat een project aan bij Avanti in Stiens. Dat project is niet helemaal gelukt. Na 1 jaar komt de verloren zoon terug bij Leekster Eagles. Zijn dromen zijn groots. Hij wil de top halen. Hij vertrekt naar Hovocubo in Hoorn. Hier behaalt hij vele successen. Hij wil nog verder naar de top. Eindhoven is zijn volgende station. Hij verhuist naar Eindhoven. Daar is het echt top zegt hij. Op trainingskamp naar Suriname. Welke club in Nederland doet dat. Alleen grote clubs uit Spanje en Italië. Het is niet leuk verlopen in Eindhoven. Na anderhalve maand breekt hij zijn scheenbeen en moet hij 10 maanden revalideren. Dus ook geen Champions League. Na de revalidatie heeft hij geprobeerd terug te komen maar dat lukt niet. Met de komst van een kindje besluiten Joshua en vriendin terug naar Groningen te gaan.

Tijdens zijn revalidatie is hij zich steeds meer op het begeleiden van zijn broer Jeremiah gaan richten. Intussen is hij weer terug bij Hovocubo. Hier wordt hij 5x kampioen van Nederland mee, wint drie keer de beker en ook nog eens de Supercup. In deze periode wordt hij uitgeroepen als beste zaalvoetballer van Nederland. Afgelopen jaar is Yoshua met het Nederlands team op het EK in zaal in Nederland actief geweest. Het zaakwaarnemer schap van zijn jongere broer neemt serieuze vormen aan. Hij merkt ook dat het een opportunistische wereld is. Het is een gekken wereld omschrijft hij. Zeker in de beginfase denken de gelouterde of louche zaakwaarnemers dat ze een ‘broekie’ wel even kunnen verschalken. Er valt wat te halen heeft men gedacht, alleen Jeremiah vertrouwt geheel op zijn broer en als hij iets niet wil doen we het niet. Je kunt ook leren van managers, zoals Minola of Jose Fortis Rodrigues. Zo ook heeft hij advies aan Hans Robben, de vader van Arjen, gevraagd. Waar het vaak om gaat is: geld. Team St. Juste denkt in eerste instantie nooit aan geld. Eerst een goede carrière plannen en dan komt de rest ook. Yoshua heeft na een slimme onderhandeling Jeremiah van Mainz 05 naar Sporting Lissabon kunnen transfereren. Enige tegenslag met blessures zorgt er voor dat Jeremiah niet door bondscoach van Gaal is geselecteerd voor Qatar. Edgar Davids is nog wel één wedstrijd wezen kijken, maar dat is natuurlijk onvoldoende geweest.

De loting van het Leekster Voetbalgala brengt interessante poules op het bord. Zo is de Gemeente Noordenveld bijna één poule want Roden, GOMOS en Peize zitten samen in één poule. ONR, Nieuw Roden en Veenhuizen ontmoeten daarentegen weer opponenten uit een geheel andere regio. Zo speelt ONR tegen Zevenhuizen, Waskemeer, FC Zuidlaren en de nummer één van poule B. Voor Nieuw Roden komen VEV’67, De Wilper Boys, Haulerwijk en Zuidhorn voorbij. Tenslotte treft Veenhuizen FC Grootegast, Aduard 2000, ODV en de nummer 2 van Poule A. De volledige loting is na te lezen op www.dekrantnieuws.nl.

De voorzitter sluit af met de wijze woorden dat de bal anders in de zaal rolt dan op het veld. Ze hoopt dat er vele toeschouwers van dit grote voetbalfestijn komen genieten. De volledige indeling is hier te vinden:

Pouleindeling

B Toernooi vrijdagavond 16 december

Poule A Poule B

Donkerbroek Fochteloo

Haren De Lauwers

Vako Westerkwartier

Kloosterburen TFS

OKVC Ezinge

Damestoernooi zaterdagavond 17 december

Poule A Poule B

Zevenhuizen Da Marum Da

VEV’67 Da HFC’15 Da

Tynaarlo/Vako Da Haulerwijk Da

Zuidhorn Da Winsum Da

Poule C Poule D

Grootegast Da Westerkwartier Da

Aduard 2000 Da Oerterp Da

Gomos Da TLC/Nw Roden Da

nr. 20 Da (volgt) Veenhuizen Da

Poule E

SV Oosterwolde Da

Roden Da

Peize Da

Niekerk Da

1e ronde A-toernooi maandagavond 19 december

POULE E POULE F

Grootegast VEV’67

Aduard 2000 De Wilper Boys

ODV Nieuw Roden

Veenhuizen Haulerwijk

Nr.2 Poule A (B) Zuidhorn

1e ronde A-toernooi woensdagavond 21 december

POULE G POULE H

ONR Marum

Zevenhuizen Grijpskerk

Waskemeer Niekerk

FC Zuidlaren Bakkeveen

Nr.1 Poule B (B) Nr.2 Poule B (B)

1e ronde A-toernooi vrijdagavond 23 december

POULE I POULE J

TLC HFC’15

Oerterp Roden

Opende Gomos

RWF Peize

Nr.1 Poule A (B) SV Oosterwolde