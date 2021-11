Loting van het 35e Leekster Voetbalgala

LEEK – Op vrijdag 19 november is de loting voor de jubileumeditie van het 35ste Leekster voetbalgala, in het Sportcafé van Sportcentrum Leek. Hans Nijland zal de loting verrichten. Na de loting volgt een lezing van Nijland, waarin hij anekdotes zal vertellen over zijn tijd als beleidsbepaler bij FC Groningen. Hans Nijland is de langst zittende algemeen directeur in het betaalde voetbal. Ook zullen er tien gesigneerde boeken van Nijland worden verloot onder de aanwezigen, met als titel: ‘Boerenbluf op de transfermarkt.’ De start van de jubileumeditie is op vrijdag 17 december in Sportcentrum Leek. Een kleine 60 teams van de voetbalverenigingen uit het Westerkwartier en Noordenveld en daarbuiten binden dan de strijd met elkaar aan, met als apotheose de Gala-avond op zaterdag 8 januari 2022. De aanvang van de loting is om 19.30, voor toegang wordt naar het Corona toegangsbewijs gevraagd.