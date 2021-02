Louwe Mulder ontvangt de Pluim

TOLBERT – Vrijdag 19 februari 2021 heeft PvdA gemeenteraadslid Hans Koeders de Pluim van de PvdA uitgereikt aan Louwe Mulder uit Tolbert. Deze Pluim wordt door de PvdA Westerkwartier uitgereikt aan Westerkwartierders die een belangrijke rol spelen in het leven van anderen en zo bijdragen aan een sociaal en zichtbaar Westerkwartier.

Louwe Mulder is eigenaar van de HJC Manege in Tolbert en hij bedenkt met zijn team allerlei concepten om het Westerkwartier goed op de kaart te zetten. En daar profiteert iedere inwoner van. In de huidige coronatijd zit hij niet bij de pakken neer. Integendeel. Allerlei plannen broedt hij uit, zoals een ruimte in zijn nieuwe overdekte rijhal voor een hoefijzersmederij met winkel, een samenwerking met Westerkwartier Paardenkwartier, gemeente Westerkwartier én AOC Terra om in Tolbert alle nu verspreide opleidingsonderdelen van AOC Terra te centreren en zo de praktijk van de hippische opleiding beter aan te laten sluiten bij de theorie.