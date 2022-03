Lucky4Festival: 3 dagen lang feest met topartiesten

Snollebollekes, Tino Martin, Vangrail, Abba Fever en Party Animals gaan los in Roden

RODEN – Feestminnend Roden kan opgelucht ademhalen. Er staat een spectaculair festival in de planning op het evenemententerrein in Roden. Op 17,18 en 19 juni organiseert hoofdsponsor van de Jaarbeurs Roden EuroLed het Lucky4Festival. Het programma liegt er niet om: er zijn topnamen gestrikt voor het eerste echte feest na een coronaperiode van twee jaar.

Dat iedereen maar weer wat geluk mag hebben, roept medeorganisator Lucas Schoonbeek enthousiast. ‘Vandaar ‘Lucky4’wat staat voor klavertje vier. De vergunningen zijn aangevraagd en we hebben inmiddels groen licht gekregen.’ Hoofdsponsor EuroLed vindt het, net als Schoonbeek hoog tijd voor een ouderwets feestje. Directeur Bennie Meijering zocht de samenwerking op met de artiestenman van de Jaarbeurs. ‘Onze branche heeft bijna twee jaar stil gelegen (EuroLed levert en verhuurt Ledschermen van 4 tot 80 vierkante meter voor grote festivals). We wilden gewoon iets leuks organiseren na corona. Samenwerking met de Jaarbeurs lag voor de hand. We zijn nu 6 jaar hoofdsponsor en dat voelt als een warm bad’, lacht een enthousiaste Meijering. ‘Voor ons is dit de eerste keer dat we zelf een festival organiseren en daarom was de samenwerking met een ervaren partij bijzonder prettig.’

Het Lucky4Festival dus. Schoonbeek is enthousiast. Niet zo gek, want er staat een line-up waar je u tegen zegt op 17,18 en 29 juni. ‘Vrijdag om 18:00 uur gaat het terrein open en de avond start om 20:00 uur’, begint Schoonbeek die een grote feesttent geregeld heeft voor het festival. ‘Dj A-Matic, Vangrail en de Snollebollekes staan op het podium vrijdagavond. Zaterdag komt dj Sowieso naar Roden en om half tien staat Abba Fever XS (een deel van de tributeband) op het podium. Q-Music draait 4 uur fout (Q-Music de Party), Twenty4Seven speelt en de Party Animals sluiten de avond af. Zondag start met een zondagmiddagmatinee. Dj Robert de Brok komt, net als Marco Schuitmaker en Tino Martin.’ En dat is nog niet alles, weet Schoonbeek die nog een blik Nederlandse artiesten opentrekt: Wesly Bronkhorst, de populaire volkszanger uit Amsterdam Peter Beense, Jaman en Wilbert Pigmans (bekend van de nummer 1 hit De Toreador). ‘Het terrein wordt aangekleed met foodtrucks en het plein is mooi verlicht. Heineken verzorgt de biertjes. Aan alles is gedacht, haha. O ja, de kaartverkoop is inmiddels gestart. Voor early birds kost een kaartje 15 euro, aan de deur betaal je 20 euro. Kaarten zijn te koop via www.lucky4festival.nl.’