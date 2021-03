Luistertocht Het Pauperparadijs is bijna klaar

VEENHUIZEN – Er waren al een boek en een theaterspektakel van Het Pauperparadijs. Vanaf half april komt daar een luistertocht bij, die de geschiedenis van Veenhuizen en de Koloniën van Weldadigheid nog meer tot leven moet wekken. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de luistertocht.

Suzanna Jansen, de schrijfster van het boek Het Pauperparadijs, ontwikkelt de luistertocht in samenwerking met het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Dit is mogelijk dankzij een financiële bijdrage uit het budget Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid van de provincie Drenthe. De luistertocht sluit aan bij de ambitie van het Gevangenismuseum om de geschiedenis van Veenhuizen ook buiten het museum voor een groter publiek toegankelijk te maken.

Uitgangspunt voor de luistertocht is het boek Het Pauperparadijs van Jansen, waarin zij haar familiegeschiedenis heeft vastgelegd. De tocht leidt bezoekers langs tal van historische plekken in Veenhuizen, waar de schrijfster voorleest en de geschiedenis ter plekke tot leven wordt gewekt door middel van acteurs en muziek. Eén van deze plekken is het weiland waar ooit het derde gesticht stond en waar meer dan duizend weeskinderen uit heel Nederland waren ondergebracht. Eén van die kinderen was Cato Braxhoofden, de betovergrootmoeder van Jansen. Zij speelt ook een rol in zowel het boek als de luistertocht.

De tocht, die ongeveer vijftien kilometer lang wordt, is zowel te voet, op de fiets als per auto te doen en is vanaf half april verkrijgbaar bij het Gevangenismuseum.