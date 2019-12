LEEK – Als buitenlander komt er heel wat bij kijken als je Nederlander wilt worden. Na jaren van formulieren invullen en examens afleggen is het dan eindelijk zover. Op het gemeentehuis moet je met een officiële eed of belofte beloven dat je de Nederlandse grondwet zult respecteren met alle rechten en plichten die daarbij horen. Een jeugdvereniging van de GKV Leek mocht aanwezig zijn toen de Amerikaanse zwager van hun jeugdleider bij burgemeester Van der Tuuk de eed aflegde in het gemeentehuis van Leek. Luke Aubrey werd officieel Nederlander en daarmee gefeliciteerd door burgemeester Van der Tuuk. Voor de aanwezige Wilko, Remco, Timo, Joran, Anne en Karlijn was het bijzonder om daar getuige van te zijn. Het viel de kinderen op hoeveel er moest gebeuren voordat je eindelijk je Nederlandse paspoort krijgt en dat je kunt kiezen tussen een eed of een belofte. Het was voor iedereen een indrukwekkende maatschappelijke ervaring die je waarschijnlijk maar één keer in je leven meemaakt. En voor Luke Aubrey was het eveneens een heuglijke moment. Hij mag zich vanaf heden officieel Nederlander noemen.