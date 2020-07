Lus van Roden Live gaat digitaal!

‘Wilden een spraakmakend en avondvullend programma’

RODEN – Wie dacht dat de Lus van Roden helemaal geen doorgang zou kunnen vinden, komt bedrogen uit. Achter de schermen is er de laatste weken hard gewerkt aan Lus van Roden Live, een digitale tegenhanger van de welbekende Lus. Met een online koers, een wielerpraatprogramma en meerdere wielercafés, durft Volksvermaken Roden met recht te zeggen dat er ook dit jaar een onvergetelijke Lus van Roden zal zijn.

‘We hadden als Volksvermaken al heel snel het idee: we gaan sowieso wat doen op 11 juli’, zegt voorzitter Lammert Kalfsbeek. ‘Een Lus zoals we die gewend zijn was natuurlijk ondenkbaar vanwege het coronavirus. Gaandeweg leerden wij dat er ook online manieren te vinden zijn om je publiek te bereiken en het volk te vermaken. Dat zette ons aan het denken. Hoe kun je online invulling geven aan een avondje Lus van Roden?’

Langzaam maar zeker kreeg de Lus van Roden Live meer gestalte. ‘Op de Lus komen twee soorten mensen af: de wielerliefhebber, die sec voor de koers komt, en de gezelligheidsmensen, die voor het vertier en vermaak komen. Juist die laatste categorie kunnen wij heel goed bereiken, ook online’, meent Kalfsbeek.

Dat doen ze door het organiseren van een digitale Lus waarvoor iedereen zich kan inschrijven. ‘Deelnemers kunnen via het programma Zwift meedoen. Ze fietsen dan in hun eigen huis en zien op een scherm de tegenstanders. Zo kan men met elkaar fietsen, zónder daadwerkelijk bij elkaar te zijn. Aanmelden kan via Zwift, er zal een evenement worden aangemaakt waarop eenieder zich kan inschrijven. Helaas kunnen we niet de gebruikelijke Lus online fietsen, maar er zal voor een vergelijkbaar parcours worden gekozen. De afstand – 50 kilometer – is bovendien te overzien’, zegt Kalfsbeek. Omdat iedereen zich kan inschrijven, verwacht Kalfsbeek niet per se een sterk deelnemersveld. ‘Maar dat is ook niet de insteek. Het is juist leuk dat eenieder zich kan opgeven. Tegelijkertijd zou het leuk zijn dat enkele renners die sowieso van plan waren naar de Lus te komen, zich opgeven. Maar dat is afwachten geblazen.’ De Lus zelf start om 20:35 uur. De livestream is al vanaf 19:00 uur in de lucht en de opening van de avond zal om 20:00 uur plaatsvinden.

Tijdens de Lus wordt in het gloednieuwe Velodroom (voorheen Bike Life) een wielerpraatprogramma georganiseerd. ‘Een beetje in de stijl van Tour du Jour’, zegt Kalfsbeek. ‘Een presentator zal gasten die iets met wielrennen hebben aan de tand voelen. De samenstelling van de tafel houden we nog even onder de pet.’ Met het Velodroom heeft de organisatie in ieder geval een prachtig decor te pakken. ‘Het is een ideale locatie voor een dergelijk café.’

Ondertussen worden er in de Roner horeca eveneens wielercafés opgetuigd. ‘We doen dit in nauw overleg met de verschillende kroegen in het dorp’, zegt Kalfsbeek. ‘Zij treffen voorzieningen in de kroeg, waardoor men aldaar de Lus kan volgen.’

Om de nieuwsgierige kijker ook zelf aan het denken te zetten, verzorgt Sieger Zoutman (bekend van dorpsquiz LES Roden) een online quiz. Deze bestaat uit drie rondes. ‘De quiz is niet alleen wieler gerelateerd’, belooft Kalfsbeek. ‘Al zullen er zeker vragen over wielrennen tussen zitten.’

Verder is er een muzikale omlijsting van DJ SonicNoise uit Roden. Omroep Zulthe zendt deze bijzondere Lus van Roden op tv uit. Kalfsbeek is trots op het programma wat er staat. ‘We wilden iets spraakmakends met een avondvullend programma op touw zetten. Dat is goed gelukt’, vindt hij. ‘Ondertussen betrekken we dus de horeca erbij, waardoor ook zij een graantje mee kunnen pikken. Het is een hele andere Lus van Roden-beleving, maar er staat een mooi programma. Zo kunnen we er toch een mooie Lus-avond van maken.

Programma

19:00 Start livestream met DJ

20:00 Opening

20:15 Quizronde 1

20:35 Start virtuele lus

20:45 Quizronde 2

21:05 Presentator/Gast – Kijkje bij virtuele lus

21:20 Quizrondes 3

21:40 Presentator/Gast – Kijkje bij virtuele lus

22:55 Quizrondes 4 – Tijdens deze ronde zal de Lus finishen

22:15 Presentator/Gast – Prijs uitreiking Lus – Antwoorden/uitslag Quiz

22:30 DJ-set

23:30/24:00 Eind livestream