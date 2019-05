Lustrum Alzheimercafé is een reden tot een groot feest

RODEN – Ballonnen, spandoeken, gebak en een fraaie opkomst. In Hotel Langewold werd afgelopen week het lustrum van het Alzheimercafé gevierd. Het is vijf jaar geleden dat men in Noordenveld begon met dit waardevolle café, waar iedere editie veel mensen op af komen. Niet alleen dementerenden weten het café te vinden, ook mantelzorgers, familieleden en overige betrokkenen bezoeken regelmatig het Alzheimercafé. Dat wethouder Kirsten Ipema aanwezig was bij de viering van het eerste lustrum, mocht geen verrassing heten. De wethouder houdt zich onder andere bezig met het ‘dementievriendelijk’ maken van de gemeente Noordenveld. De wethouder was één van de vele sprekers tijdens het Alzheimercafé van afgelopen donderdag. Op naar de volgende vijf jaar!