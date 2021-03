Lutjegaster Gert van Dellen vertegenwoordigt BoerBurgerBeweging in Groningen

“Alle ‘shit’ gaat naar de boeren en het platteland, maar de bonussen krijgen zij niet”





LUTJEGAST – Maar liefst 37 verschillende partijen doen op 17 maart mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Onder deze partijen zijn er een aantal nieuwkomers, waaronder de BoerBurgerBeweging (BBB). Met Caroline van der Plas als lijsttrekker hoopt de nieuwe partij in ieder geval één zetel binnen te halen. Alle provincies in Nederland hebben een vertegenwoordiger en voor de provincie Groningen is dat Gert van Dellen uit Lutjegast. Tijdens de verkiezingen is Van Dellen te vinden op de 24e plek van de kandidatenlijst. De kans dat hij op 31 maart wordt beëdigd als kamerlid is, gezien zijn positie, vrij klein, maar niets is onmogelijk.



De BBB is opgericht in november 2019 en is sinds 9 december 2019 ingeschreven bij de Kiesraad. De partij wil dat het contact met burgers wordt hersteld, wederzijds begrip wordt gekweekt en het wil de verbinding met de burgers versterken. Iets waar Van Dellen zich goed in kan vinden. “Ik kwam op Facebook een oproep tegen van de partij dat ze op zoek waren naar kandidaten voor de Tweede Kamer en ben me toen in de partij gaan verdiepen”, vertelt hij. “Ik werk in de bouw, in Marum, maar ben een echte plattelander. Ik ben meerdere malen met boerenacties mee geweest en heb veel sympathie voor de boeren. Het platteland is namelijk echt een ondergeschoven kindje. Alle ‘shit’ gaat naar de boeren en het platteland, maar de bonussen krijgen zij niet. Daar moet verandering in komen”.



In december 2020 besloot Van Dellen zich aan te sluiten bij de partij en zich op deze manier verkiesbaar te stellen tijdens de landelijke verkiezingen van 2021. “Ik heb dan wel geen trekker en ik demonstreer niet, op deze manier kan ik ook mijn stem laten horen. Wij staan voor een leefbaar platteland. Hoe er met de agrarische sector wordt omgegaan, is namelijk heel treurig. Wij willen de leefbaarheid in de verschillende dorpen in Nederland in stand houden en zijn er daarmee meer dan alleen voor de boeren. Niet voor niets is ook het woord ‘burger’ in onze partijnaam verwerkt”. Van Dellen vindt dat in de huidige kamer weinig aandacht is voor het platteland. “Het gaat op dit moment alleen maar over de grote steden”, zegt hij. “Neem bijvoorbeeld de aardbevingsproblematiek. Daar is jarenlang niets mee gedaan. Nu zegt Mark Rutte dat hij dat anders had moeten doen, maar dat is alleen maar een ‘mooi praatje’ nu de verkiezingen eraan komen”.



De BBB is een partij in oprichting, waardoor veel campagnegeld er niet is. De partij moet het vooral hebben van sponsoring, leden en eigen geld. Op deze manier hoopt de partij zoveel mogelijk stemmen binnen te halen en in ieder geval één zetel te krijgen in de Tweede Kamer. “Als dat niet gebeurt, trekken we ook gelijk de stekkers eruit”, vertelt Van Dellen. “Dan is de steun namelijk niet voldoende. In dat opzicht is het een eenmalige actie. De problemen die wij zien, doen zich momenteel voor. Die moeten nu aangepakt worden en daar kunnen we niet vier jaar mee wachten”. Mede doordat de partij vrij klein is, is Van Dellen de enige Groninger die op de kandidatenlijst van de BBB staat. Iets wat hij ontzettend jammer vindt. “Het is vrij eenzaam”, zegt de Lutjegaster. “Ik had heel graag gewild dat er meer Groningers op de kandidatenlijst van de BBB stonden, maar nu moet ik hier in de provincie alles alleen doen. Ik heb wel wat hulp van vrijwilligers, alleen dat is vrij nihil. Ik moet zelf de hele provincie door om verkiezingsposters op te hangen en ik moet zeggen dat dat best tegen valt”.



Zelf gaat Van Dellen er niet vanuit dat hij de komende vier jaar in de Tweede Kamer zit. Die ambitie heeft hij ook niet. “Als het volk voor mij kiest, dan doe ik het natuurlijk, maar ik ga er niet van uit hoor. Als dat wel het geval is, moeten de vergaderingen ook ’s avonds gehouden worden, want overdag werk ik gewoon in Marum”, lacht hij. Van Dellen zelf is met één zetel voor de BBB in de Tweede Kamer tevreden, maar stiekem hoopt hij op meer. “Zeven zetels zou natuurlijk fantastisch zijn, maar we moeten ook realistisch blijven. We zijn een nieuwe partij en je ziet niet vaak dat zo’n nieuwkomer gelijk heel groot wordt. Daarnaast stemmen mensen niet vaak op een kleine, nieuwe partij, omdat ze denken: ‘Die partij wordt toch geen grote’. Maar als niemand op ons stemt, kun je ook nooit groot worden. Bovendien kun je ook met één zetel al veel bewerkstelligen. Dat hopen we de komende vier jaar te mogen bewijzen”, aldus Van Dellen.



Van Dellen vindt het geweldig dat de boeren, en iedereen die sympathie voor hen heeft, nu samen kunnen optrekken om iets voor het platteland te betekenen. “Boeren zijn altijd individueel geweest, maar zijn nu een collectief. Dan heb je echt een stem”. Of de BBB op 17 maart dan alleen stemmen krijgt van de kiezers van het platteland? “Ik denk het niet”, zegt Van Dellen. “Ik heb al verschillende mensen uit de steden gesproken die ontzettend veel sympathie voor onze partij hebben en ook hun stem op ons uitbrengen. Wij staan echt naast de burgers, dat is onze kracht”, besluit Van Dellen.