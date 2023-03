Maaike Verweij winnares Marathon Cup klassement dames

VEENHUIZEN – Met nog één wedstrijd te gaan in de competitie stond Maaike Verweij bovenaan in het klassement. Haar rivale Esther Kiel moest de laatste wedstrijd in Leeuwarden winnen en in ieder geval een ronde voorsprong nemen om kampioen te worden. In theorie was dit mogelijk want Maaike was 3 weken geleden met een mountainbike training in de bossen van Appelscha gevallen en haar sleutelbeen op 2 plaatsen gebroken. Dit was de 2e keer dat dit haar overkomt. Voor de klassementsleider bij de dames was dit een grote domper en een operatie volgde.

Na een goed optreden op de Weissensee had ze met het oog op de wedstrijden in het Zweedse Lulea nog alle kansen het overall klassement te winnen. In Oostenrijk werd ze 2e in de Aart Koopmans memorial. Bij het Open Nederlands Kampioenschap viel ze bij het ingaan van de laatste ronde en kon ze nog als 5e finishen. Bij de Alternatieve Elfstedentocht viel ze 200 meter voor de finish waardoor ze kansloos werd in de eindsprint. ‘Je bent fysiek zo goed in orde en dan gebeurt dit’, vertelt ze. ‘Ik rijd een constant seizoen wat zeker in de uitslagen tot uiting komt. Het vorige seizoen kampte ik met ongemak waardoor ik niet een volgende stap kon maken. Die stap heb ik nu zeker gemaakt. Nu rijd ik al een poosje in het Oranje pak. Je wilt het liefst vrijuit rijden maar zo tegen het einde van de competitie ga je toch meer rekening houden met de winst van het klassement. Je wilt het dan uiteindelijk wel winnen. Dan ga je toch iets anders rijden.’

Maaike heeft fysiek een grote stap gemaakt. Ze is stabieler geworden zoals ze zelf zegt. Aan krachttraining doet ze nog niet. Haar trainers Jillert Anema en Arjan Samplonius vinden dit nog niet noodzakelijk. Na de Weissensee reed Maaike de 3 en 5 kilometer op de Nederlandse afstand kampioenschappen. Op beide afstanden reed ze een PR. Op de 3 kilometer werd ze 6e. De 5e plaats was een aanwijsplek voor een worldcup wedstrijd geweest. Dat was erg knap na een week lang keihard werken op het natuurijs. Voor Maaike was dit een bevestiging dat ze stappen had gemaakt. Het verschil van rijden op natuurijs of kunstijs is voor Maaike een geweldige uitdaging. ‘Het vergt een hele andere techniek van schaatsen. Op natuurijs moet je vaak werken en op het kunstijs is de techniek erg belangrijk. Dat zal voor mij het komende seizoen een volgende stap kunnen zijn’, vervolgt Verweij.

Op dit moment is ze nog aan het herstellen en voorzichtig heeft ze het fietsen weer opgepakt. Afgelopen zaterdag waren haar ploeggenoten Irene Schouten en Marijke Groenewoud in de slotwedstrijd aanwezig. Maaike, zelf in Leeuwarden aanwezig, zag haar collega ploeggenoten heersen. Beide eindigden 1 en 2. Maaike had zelf besloten niet te schaatsen. Ze wilde wel graag meedoen, maar het was niet verantwoord. In ieder geval waren Maaike haar ploeggenoten Schouten, Groenewoud en Dul er wel bij om haar eindoverwinning veilig te kunnen stellen. Het team Zaanlander gaat niet echt met een voorop gepland plan de wedstrijd in. ‘Er dienen zich vaak kansen aan in een wedstrijd. Wij als rijdsters zullen dit zelf moeten inschatten en er op reageren geeft Verweij aan. Daarnaast zijn Anema en Samplonius als coaches langs de kant er ook om ons op het goede moment aan te geven.’

Het doel voor Verweij is om volgend seizoen nog een stap te kunnen zetten. Maaike vertelt dat het kwartje ook wel eens haar kant mag opvallen. Ze wil dan ook vaker wedstrijden winnen en dan het liefst het NK kunstijs. Hoe wil ze dat realiseren? ‘Ik wil in ieder geval meer snelheid trainen en meer efficiënt en technisch beter schaatsen geeft ze strijdbaar aan. Op natuurijs moet ik het hebben van werken en op het kunstijs moet het meer van techniek komen. Deze omslag wil ik graag verbeteren.’ Ze wil zich ook gaan specialiseren op de 3 en 5 kilometer en daarnaast natuurlijk het marathonschaatsen.

Op dit moment is ze fulltime met marathonschaatsen bezig. Ze heeft haar studie International Business afgerond. In september denkt ze er over om de master aan de Rijks Universiteit te starten. Komend seizoen maakt ze nog deel uit van de Zaanlander damesploeg. Ze zit er op haar plek vindt ze. De omgeving, collega schaatssters en coaches, dagen haar uit om stappen te willen maken.