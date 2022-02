Maaike Verweij wint het jongerenklassement bij het marathonschaatsen

VEENHUIZEN – Zaterdag 12 februari finisht Maaike Verweij uit Veenhuizen als 2e in de laatste schaatsmarathon van de competitie in Den Haag. Het levert haar de 1e plaats op in het jongerenklassement. Twee weken eerder heeft ze het witte jongerenpak al aan mogen trekken. Met dit resultaat bekroont ze een prima afsluiting van het marathon seizoen in Nederland. Dat heeft er in het begin van het seizoen niet uitgezien. Blessure na blessure volgt zich op en Maaike heeft eigenlijk pas eind oktober volledig haar trainingsprogramma kunnen volgen. Als lid van team Zaanlander van coach Jillert Anema heeft ze best hele goede ploeggenoten in de vorm van Irene Schouten en Marijke Groenewoud.

De twee toppers hebben hun sporen in het marathonschaatsen al ruim verdiend. Dat Maaike deel uit maakt van dit team zegt ook genoeg over haar kwaliteiten. We hebben 4 ploeggenoten die een wedstrijd kunnen winnen. We hebben ook geen echte kopvrouw maar we bekijken het per wedstrijd en hoe de wedstrijd verloopt. De laatste weken moet Maaike het alleen doen in het peloton. Haar ploeggenoten zijn bij de Olympische Spelen actief geweest. Dus is ze op haar zelf aangewezen. Dat betekent dat je initiatief moet nemen en op het goede moment voorin het peloton zitten. Na haar winst op 2e kerstdag in Noordlaren op natuurijs is het Maaike prima vergaan. Ze zit prima in haar vel en de trainingsuren werpen hun vruchten af. Ze voelt zich sterker en krijgt steeds meer zelfvertrouwen. Dat blijkt ook uit de laatste 5 wedstrijduitslagen. Met het jongeren klassement is ze niet erg bezig geweest. Eigenlijk onverwachts zegt ze, komt ze er achter dat ze een goede kans maakt op de eindoverwinning. Met drie keer een 2e plaats en een 12e en 6e plaats ziet ze zich plots bovenaan het klassement staan. Met een ongelukkige start van het seizoen is het toch moeilijk om aan zoveel punten te komen, maar mooi dat het wel is gelukt, vertelt ze. ‘Dat pik ik dan toch maar even mee naar huis.’ Het trainen met haar top ploeggenoten en haar eigen wil om stappen te maken maakt het mogelijk dat ze nu op een niveau is om mee te doen voor de winst in de wedstrijd. Ze heeft best veel stappen gemaakt. De belangrijkste, zoals coach Anema verwoord, is dat je je zelf leert om te winnen. ‘Dan krijg je zelfvertrouwen en dat proces zit ik volop in’, zegt ze met trots. Woensdag vertrekt ze voor anderhalve week naar Zweden. Er wordt daar in de buurt van Lulea vier keer een Grand Prix verreden. Om de dag wordt er 40, 60, 80 en 150 kilometer geschaatst. Daarnaast wordt ook nog het Open Nederlands Kampioenschap over 100 kilometer verreden. Zonder ploeggenoten zal Maaike dit evenement dienen te schaatsen. ‘Dat is wel jammer maar ik heb er veel zin. Het zal lastig inschatten zijn wat ik mag verwachten. Er zullen andere elementen op mijn weg komen. Wind, sneeuw, koude en scheuren in het ijs is iets wat nieuw voor mij zal zijn. Wil ik kans maken op een goed resultaat zal ik zo efficiënt mogelijk de wedstrijden gaan rijden. Alleen voorop kan dodelijk zijn tegen de wind, maar de aanval kan ook de beste zijn’, zegt ze vol overtuiging.