Maak kennis met Tennis bij TC Marum

MARUM – De start van het nieuwe seizoen is veelbelovend bij onze tennisclub TC Marum. Veel activiteiten zijn doorgegaan dit voorjaar en over het algemeen met heerlijk tennisweer. Ook dit jaar willen we starten met een introductiecursus ‘Maak kennis met Tennis’. In 5 lessen maak je kennis met een aantal tennisslagen en spelregels. Meteen na de meivakantie starten we met 5 lessen voor 30 euro De jeugd start op maandag 9 mei om 16.00 uur en de volwassenen beginnen op zaterdag 14 mei om 9.00 uur. Een tennisracket is te leen. Geef je op via de mail: redactie@tcmarum.nl