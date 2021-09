Maarten van der Weijden bij Molenduinbad

NORG – Om geld op te halen voor kankeronderzoek fietst Olympisch kampioen Maarten van der Weijden 1100 kilometer langs 28 zwembaden in heel Nederland. Vorige week zondag vertrok hij vanuit Amsterdam en aanstaande zondag eindigt zijn tocht in zijn woonplaats Warmerdam. Zaterdagochtend deed de zwemmer het Molenduinbad in Norg aan, als enige zwembad in Drenthe dat aan de actie meedoet.

Onderweg fietsten onder andere medewerkers van Maallust, vrijwilligers van het zwembad in Veenhuizen en leden van de mountainbike club Norg mee. Om dat te kunnen doen doneerden zij geld aan de Maarten van der Weijden Foundation. Tijdens het laatste stuk begeleidden mensen van dagbesteding Groenzorg en de loopgroep Norg Van der Weijden, waarna hij onder luid applaus werd binnengehaald.

Bij het Molenduinbad ontving Van der Weijden een cheque met de opbrengst van de actie bij het zwembad in Norg. Maar liefst 14183 euro werd hier opgehaald voor het goede doel. Dit geld gaat naar onderzoek naar vroege opsporing en diagnoses van kanker bij mensen met een verstandelijke beperking.

Na een korte stop in Norg stapte Van der Weijden weer op de fiets om zijn route te vervolgen naar Dokkum, waar het volgende zwembad alweer op hem wachtte.