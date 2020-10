Maatregelen lijken te helpen: minder besmettingen

REGIO – Het afgelopen etmaal zijn er 8015 nieuwe besmettingen bijgekomen volgens het RIVM. Dat is minder dan gisteren. Toen was het aantal nieuwe besmettingen nog 8117. Op dit moment liggen er 1738 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis, dat zijn er 86 meer dan de dag ervoor. Daarvan liggen er 379 patiënten op de intensive care. De groei van het aantal besmettingen vlakt wat af, dat houdt in dat de nieuwe, stregere maatregelen lijken te werken, volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg vanmiddag.