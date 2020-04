Mag het Noorden als eerste uit de lockdown?

REGIo – Tot op heden wordt het Noorden het minst hard getroffen door het coronavirus. In Groningen, Friesland en Drenthe zijn momenteel relatief weinig besmettingen en ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen is laag, gezien de situatie in de andere provincies van ons land. In totaal zijn er in de Noordelijke drie provincies in totaal duizend patiënten gemeld. In alleen Noord-Brabant al zijn er al meer dan 6000. Experts stellen daarom dat het Noorden wellicht als eerste uit de ‘lockdown’ kan. Zowel het RIVM als het kabinet houden regionale versoepelingen vooralsnog open.

De regionale versoepelingen komen niet uit het niets. Ook in China gelden momenteel verschillende restrictieniveaus. Woordvoerders van het RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid noemen het op dit moment nog te vroeg om in te gaan op het noordelijk plan. Dat hebben zij vandaag laten weten aan het AD. Volgens datzelfde nieuwsblad schreven de kabinetsadviseurs van het Outbreak Management Team (OMT) vorige week al wel dat de optie van regionale maatregelen verder ‘verkend’ worden.

Volgens de experts is het echter wel van belang dat er een aantal strenge voorwaarden verbonden zijn aan eventuele versoepeling van restricties. Deze moeten voorkomen dat er opnieuw een ongecontroleerde uitbraak komt. Volgens het AD houden die voorwaarden in dat maatregelen pas afgeschaald worden als het aantal nieuwe besmettingen laag is: het aantal anderen dat een coronapatiënt gemiddeld aansteekt moet langere tijd lager liggen dan één. Die reproductiefactor ligt landelijk nu rond de één.



Vanmiddag om 14.00 uur komt het RIVM wederom met een nieuwe update wat betreft het aantal nieuwe coronapatiënten, ziekenhuisopnames en overledenen.