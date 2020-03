Magere overwinning tegen sterk Middelstum voor ONR

ONR wint maar behaalt geen periodetitel

RODEN –Het was een beetje zoeken naar de ideale opstelling voor trainer Hendrik Timmer. Hij had te kampen met blessures en een aantal vakantiegangers. Desalniettemin was de trainer content met de 2-0 overwinning die na 90 minuten op het bord stond. Het werd een lastige wedstrijd door het goed tegenstand biedende Middelstum. De winst was terecht maar het spelpeil was niet dermate hoog. Dat was mede te danken aan het zeer hobbelige veld, waarop normaal combinatiespel erg lastig was.

De eerste helft bood Middelstum goed tegenstand en was een aantal keren gevaarlijk. Dat lag ook aan het ietwat slap verdedigende ONR. Het werd een op en neer gaande eerste helft, waarin ONR door matig verdedigen een tweetal goede kansen weggaf. ONR daarentegen was niet echt accuraat in de eindpass of afwerking. Bram Gootjes probeerde Leon Schievels met een steekpas vrij voor de keeper te zetten. De pass was net iets te hard voor de spits. In de tussentijd werd Rik de Boer gemakkelijk uitgespeeld en dit gaf Middelstum een goede kans. Bertrik Nienhuis stond op de goede plek om het gevaar te elimineren. Het was wederom Gootjes die de bal op Schievels passte. Uit de draai belandde de bal van Schievels over het doel. Middelstum werd nogmaals gevaarlijk door eigen toedoen van keeper Danny Blaauwwiekel. Een diepe bal van Middelstum schoot de keeper van ONR pardoes in de voeten van een Middelstum speler. Deze deed er gelukkig niet zo veel mee, want Nienhuis stond op de goed plek om de bal voor het strafschopgebied tegen te houden, terwijl Blaauwwiekel onderweg was naar zijn doel. Dat de eerste helft niet verheffend was, bleek uit het feit dat de eerste poging van ONR pas kort voor de pauze tussen de palen van het doel van Middelstum was te noteren. Bram Gootjes was het die de bal tussen de palen kon schieten. Het leverde geen doelpunt op. Toch was het diezelfde Gootjes die Sander Postma keurig bediende. De snelle spits plaatste de bal met een mooie boog over de uitstormende keeper en tekende de 1-0 voorsprong voor ONR aan. Dit was tevens de ruststand. De tweede helft was een ander ONR te zien. Meer druk naar voren en er werden meer duels gewonnen. Het overwicht wat hierdoor ontstond had de ploeg van Timmer veel beter uit moeten spelen. Met name Rik de Boer bracht meer schwung in het spel van ONR. Hij lag veelal aan de basis van de vele aanvallen. Zowel Postma als Schievels kregen mooie kansen die tot een doelpunt hadden moeten leiden. Rechtsback Sjors van der Velde kwam goed voor zijn man en had vrije doortocht. Op de rand van de zestien meter schoot de verdediger over. Halverwege de tweede helft kreeg een speler van Middelstum terecht rood, na 2 x geel. ONR kreeg nog meer overwicht, maar de kansen, die zich aaneenregen, werden om zeep geholpen. Eenmaal was Middelstum via een uitval zeer gevaarlijk. De voorzet werd door verdediger Nick Pathuis bijna in eigen doel gewerkt. Het was keeper Blaauwwiekel die deze kans voor Middelstum met een katachtige redding onschadelijk maakte.

Het was eenrichtingsverkeer naar het doel van Middelstum. Niet goed uitgespeelde aanvallen alsmede het slechte en hobbelige veld waren er debet aan dat de beslissende goal niet werd gemaakt. Het duurde tot de 82e minuut voordat Leon Schievels de terechte 2-0 uitslag op bord zette. Een indraaiend schot van de Boer werd door de aanvoerder ternauwernood van de doellijn gekopt. Schievels was er als de kippen bij om de bal in het doel te werken. Al met al een overwinning waar niets aan af te dingen was. Het spel was voor verbetering vatbaar, maar de punten waren binnen. Helaas voor ONR won ook DVC Appingedam hun wedstrijd waardoor zij de tweede periode binnensleepten.

Opstelling ONR: Blaauwwiekel; van der Velde; Nienhuis, Pathuis; van der Meulen; de Boer; Schievels; Postma; Gootjes (Buigholt); Bloemendaal; Fierstra;

Gele kaart: Fierstra.