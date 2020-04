Man met de hamer

Jan Gritter

Voorzitter visclub De Rietvoorn Peize

‘Ik ben nu vijf jaar voorzitter van de visclub in Peize. De club is in 1950 opgericht, op 8 augustus van dat jaar om precies te zijn. Dit jaar vieren wij dus ons 70-jarige jubileum. Of we het groots gaan vieren? Dat valt mee, we zijn van plan het met een koppelwedstrijd en aansluitend een barbecue te gaan vieren. Vissen mag momenteel nog steeds, maar viswedstrijden worden er niet meer georganiseerd. Dat is jammer voor onze leden, maar momenteel moet men individueel op pad. In totaal hebben we zo’n driehonderd leden, waarvan de meesten uit Peize en omgeving komen. Al hebben we ook een lid uit Hoogezand.

Ik merk dat het heel rustig is aan het water. Van de week ben ik nog wezen vissen en dan zie je maar weinig andere vissers.

Als club zijnde organiseren wij jaarlijks negen wedstrijden. Drie hiervan zijn al afgelast en we hopen in juli met de andere wedstrijden te kunnen beginnen. Wedstrijddagen van onze club zijn altijd zeer gezellig. We verzamelen bij Café Ensing. Daar vertrekken we dan naar het viswater, meestal ergens in Friesland. Vervolgens komen we ook bij Café Ensing weer terug. Zowel langs het water als na tijd in het café, is het vaak erg gezellig. We hebben een leuke club en gaan meestal met zo’n vijftien à twintig man richting een wedstrijd. Vroeger was zo’n club groter en gingen we soms met bussen die kant op. Maar die tijd is geweest. Dat geldt niet alleen voor ons, maar voor bijna alle visclubs.

Het voordeel van lid worden van een visclub, is dat je voor een laag bedrag een vergunning krijgt. Het kost tussen de 30 en 35 euro, en voor dat geld krijg je er ook nog een boekje bij. Daarmee kun je ook vissen in je eigen buurt.

Naast de wedstrijden hebben we ook avondvissen en 55+ vissen. Wie meer wil weten over onze visclub, kan terecht op www.hcderietvoorn.nl.’