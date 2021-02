Man met de hamer

Albertus Hamstra, voorzitter IJsvereniging Roden

‘Zéker zijn we blij met de weersvoorspellingen. Het zou heel goed kunnen dat er geschaatst wordt deze week. Zondag lag het nog helemaal open, de komende dagen zal het dicht vriezen. Nu is het te hopen dat we niet al teveel sneeuwval krijgen, dat maakt de ijsvloer er niet beter op. Jammer genoeg ligt er al een laagje sneeuwijs. Daar heb je niet zoveel aan. We zijn wel druk bezig met de voorbereidingen. Iedere dag loopt een van de bestuursleden wel even langs de ijsbaan om polshoogte te nemen. We hebben tussen de zes en acht centimeter ijs nodig om te kunnen schaatsen. Mocht dat lukken, moeten we goed bekijken hoe we het gaan organiseren. We zullen ons in ieder geval aan de landelijke regels moeten houden. Van andere banen weet ik dat ze met een reserveringssysteem werken. Als we opengaan, moeten we dat nog wel zien te regelen. Het kan ook zijn dat we ervoor kiezen dat we de baan alleen open doen voor kinderen tot achttien jaar. Veel van onze vrijwilligers zijn ook van bepaalde leeftijd. We moeten kijken hoe we het een en ander op een veilige manier op gaan tuigen. Via onze Facebookpagina houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen. Ik ben sinds een jaar voorzitter van de IJsvereniging Roden. Ik heb het stokje overgenomen van Jan Slenema. Het is een oude vereniging, opgericht in de dertiger jaren als ik me niet vergis, met een prachtige baan die tegen het Mensingebos aan ligt. Op dit moment hebben we ruim 800 leden. Langzamerhand proberen we steeds meer te verduurzamen. Zo hebben we al nieuwe Ledverlichting en palen. Op termijn zou een nieuwe kantine ook welkom zijn. De oude is echt aan vervanging toe. Een behoorlijke investering. Misschien dat we de kantine kunnen delen met andere verenigingen. Een mountainbikeclub zou goed denkbaar zijn. Het is een mooi vertrekpunt. En we liggen tegen de velden van VV Roden. Misschien liggen daar opties. Een kleiner gebouw kan natuurlijk ook. Maar goed, zover is het nog niet. Het is allemaal heel prematuur. Of ik zelf ook de ijzers onderbind wanneer we los kunnen? Nee, ik ben niet zo handig, haha. Ik help wel bij de kaartverkoop!’