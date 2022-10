Man met de hamer

Hans Metselaar, voorzitter basketbalvereniging Flying Red Roden – Leek

‘We hebben een moeilijke tijd achter de rug. Corona was bijna de doodsteek van onze vereniging. De financiële reserves zijn geslonken tot een minimum. Gelukkig klimmen we nu weer tegen de berg op. Twee jaar geleden hebben we een nieuwe, bevlogen trainer aangesteld. Door het enthousiasme van Edward Spier draait het heren1 team heel goed. Ze staan 2e in de tweede divisie. Vorig jaar zijn ze kampioen geworden. We hebben ook een volledig heren2 team en twee jeugdteams: onder 12 en onder 14. Daar zijn we erg blij mee. De jeugdteams worden gerund door een paar enthousiaste mensen. Met deze teams mis je nog wel de aansluiting met de seniorenteams, maar wie weet komt dat nog. Op dit moment hebben we, inclusief de rolstoelbasketballers vijftig leden. Om met voldoende perspectief te kunnen draaien zou groeien naar tachtig leden een mooie ontwikkeling zijn. Wanneer je in alle leeftijdscategorieën wilt groeien heb je ook begeleiding nodig. Dat is een voorwaarde. Trainers, coaches en scheidsrechters. Vooral dat laatste is echt een probleem. Er is een tekort aan scheidsrechters. Ook ons rolstoelteam draait goed. Ze spelen in de B-divisie. Afgelopen weekend hebben ze meegedaan aan een groot landelijk toernooi in Leiden. Het team heeft er net een nieuw lid bij, een jongen van twaalf. Een groot leeftijdsverschil met de andere jongens die in de twintig zijn, maar je ziet dat dat heel gemakkelijk wordt opgepakt. Een vrouwenteam hebben we niet, maar er gaan geruchten dat er een trainersgroep wordt opgetuigd. De beide jeugdteams zitten vol, bij de recreanten is er nog ruimte voor nieuwe leden. Wat zeker de moeite waard is om te vertellen is dat we weer een volledig bestuur hebben. We trainen in sportcentrum de Hullen in Roden, de heren teams op dinsdag, de andere teams op donderdag. Hoe lang ik al voorzitter ben? Dat is net beklonken. Ik heb de hamer overgenomen van Berend Hoekstra. Flying Red is een mooie vereniging waar ik al vanaf 1974 bij betrokken ben als speler, trainer en coach. Daarvoor heb ik zo’n 15 jaar in de randstad gebasketbald. Wat de sport zo leuk maakt? Het is net als met je vrouw: je wordt verliefd, dat gaat over in liefde en dat krijg je er niet meer uit. Wie zich geroepen voelt om scheidsrechter te worden bij onze club of graag lid wil worden, mag een mailtje sturen naar voorzitter@flyingred.nl’