Jacob Dijk, voorzitter IJsvereniging Nooitgedacht

‘Ik ben al heel wat jaren lid van de ijsvereniging. In 2006 ben ik gevraagd om in het bestuur te komen en sinds een jaar of vijf ben ik voorzitter. Het is geweldig om voorzitter te zijn van zo’n mooie vereniging. We doen het hier echt met elkaar. Ons bestuur telt zeven leden. Onze secretaris Mario Oosting heeft aangegeven binnenkort te willen stoppen. Dus een nieuwe secretaris is welkom. Op dit moment telt onze vereniging 750 leden. Of huishoudens moet ik zeggen. Jeugd tot achttien jaar kan op dezelfde kaart komen schaatsen. Het exacte jaar weet ik niet, maar volgens mij bestaan we vanaf 1947. Nooitgedacht is een heel gezellige vereniging. Ook het schoolschaatsen is zo leuk. Er hoeft maar een klein beetje ijs te liggen of de juffen van de Poolster staan op de stoep. Vaste prik. De kinderen van de school houden hier wedstrijdjes, Elfstedentochten en zelfs wordt er gym gegeven op de ijsbaan. Ook de Hoeksteen maakt gebruik van onze baan. Ergens begin november komen we als bestuur bij elkaar. Dan maken we het terrein rondom de baan netjes, klussen wat aan de kantine en zetten we de pomp aan. Die heeft zo’n drieënhalve dag nodig voor een laag water van 20 à 30 centimeter. Of ik een strenge winter verwacht? Als je kijkt naar de eikenbomen zou je zeggen van wel. Er liggen ontiegelijk veel eikels. Oude boeren zeiden altijd: veel eikels betekent een strenge winter. We zullen het zien. Als het ook maar een paar nachten vijf tot tien graden onder nul is geweest zijn we op de baan om de ijsdikte te meten. Bij een laag van 5 tot 6 centimeter gooien we de baan los. Tegenwoordig zitten we met elkaar in een appgroep om het weer in de gaten te houden. Voor nu zijn we nog druk met de renovatie van de kantine. Daar moet een nieuw dak op. Dat is er na twee jaar corona nog niet van gekomen. We hebben daar wel subsidie voor gekregen, maar of we het er voor kunnen doen weten we niet. Alles is fors duurder geworden. Het dak kunnen we er samen met een aantal vrijwilligers zelf wel opleggen, maar het asbest moet door een professioneel bedrijf verwijderd worden. Maar goed, dat zal wel loslopen. Wie interesse heeft om secretaris te worden bij onze vereniging mag mij altijd bellen of een berichtje sturen via onze Facebookpagina.’ (Foto: Roel Lubbers)