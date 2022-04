Man met de Hamer – Albert Drenth

Voorzitter V.V. GOMOS

NORG – ‘Ik ben al negen jaar de voorzitter van V.V. GOMOS. Ik ben altijd wel betrokken geweest bij de voetballerij en laat dan ook wel eens mijn mening horen. Dat begint op te vallen en dan wordt je gevraagd voor een bestuursfunctie. Uiteindelijk ben ik in het voorzitterschap gerold. Daar zit meer achter dan men denkt. Je bent eigenlijk voortdurend aanwezig en daar komt een bepaalde benadering bij kijken. Als bestuurslid kun je nog aardig anoniem blijven, als voorzitter lukt dit nooit. Je bent niet alleen het gezicht van de club, maar ook het geluid. Er gebeurt veel in een voetbalclub en er zijn veel mensen bij betrokken. Je moet als voorzitter het spul een beetje bij elkaar houden en dat gaat me tot nu toe redelijk af denk ik. De competities lopen op dit moment bij alle teams wel vrij goed. We zijn voornamelijk erg blij dat alles bijna als van ouds weer begonnen is. Al merk je nog wel aarzeling. Bijvoorbeeld bij het publiek. Het is allemaal wat meer ingetogen dan eerst, maar gelukkig draait alles. Bij het eerste team gaat het ook aardig. We doen als kleinste club uit de competitie nog steeds mee op niveau. Dat is al een prestatie op zich. We hebben zo’n 350 leden en doordat we zo’n kleine vereniging zijn is het echt een familieclub. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Dat moet je koesteren in een dorp. De spelers in de teams hebben ook allemaal binding met het dorp en zijn zogezegd ‘part of the family’. Afgelopen woensdag hebben we onze algemene leden vergadering gehad. Dat was wel bijzonder, want we blikten terug op een periode van twee jaar, aangezien de vergadering van vorig jaar niet door is gegaan vanwege corona. We hebben teruggeblikt op hoe we corona hebben overleefd. Daarbij hebben we ook gekeken naar de mogelijkheden voor nieuwbouw plannen. Er zijn namelijk ideeën om de accommodatie te vernieuwen. Vooral de kleedkamers zijn verouderd en te klein. Deze willen we graag opknappen en uitbreiden. Deze ideeën zullen uiteindelijk gerichtere plannen moeten worden en dan kunnen we samen met de leden gaan kijken naar de aanpak en het financiële plaatje. Wie eens bij ons een balletje wil trappen kan voor meer informatie terecht op www.gomos.nl.’