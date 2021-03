Man met de hamer – Bert Schutte

Voorzitter Volleybalvereniging ROVOC

“Ik ben nu ongeveer tien jaar voorzitter, hiervoor ben ik zelfs nog langer dan tien jaar voorzitter van de technische commissie geweest. Ondertussen ben ik ook al meer dan veertig jaar trainer bij de club. Ik ben ooit overgeschakeld van tafeltennis naar het volleybal. Ik tafeltenniste op een vrij behoorlijk niveau en ik wilde graag een stapje hogerop, de consequentie was dan wel dat ik elke dag moest trainen. Dat zagen mijn ouders niet zitten. Toen heb ik besloten om me heen te kijken naar wat nieuws en zo ben ik in de volleybalsport gerold. Daar heb ik tot op de dag van vandaag geen spijt van. Aan het begin van dit seizoen kon ondanks corona toch nog wel vrij veel weer. Zo hebben we op competitieniveau toch nog een wedstrijd of vijf kunnen spelen, helaas kwam vanaf oktober vorig jaar alles weer stil te liggen. Toen hebben we vrij snel geschakeld en hebben we alles ingezet op beachvolleybal. Dat was als alternatief voor alle binnenactiviteiten. We zijn natuurlijk blij dat we deze uitwijkmogelijkheid hebben gehad, want daardoor konden we nog wel iets blijven doen.

Beachvolleybal lukt helaas niet het hele jaar, op een gegeven moment laten de weersomstandigheden dat niet meer toe. Sinds drie weken werken we samen met KV Noordenveld. We waren nog op zoek naar een ruimte om buiten te kunnen trainen. Ik heb de voorzitter opgebeld en ze hadden nog wel wat ruimte over voor ons, dus zodoende was het snel geregeld. We moesten nog wel wat afstemmen qua maatregelen, maar dat staat allemaal zwart op wit. We zijn de coronaperiode goed doorgekomen. We hebben met onze leden afgesproken dat ze in de periode dat er niets kan, ze geen contributie hoeven te betalen. We willen de komende jaren graag wat meer jeugd aantrekken. Je kan hierbij denken aan kinderen onder de twaalf jaar. Dit willen we doen door open beachvolleybalwedstijden of toernooien te organiseren voor deze doelgroep. Op deze manier willen we toch een soort reclame maken voor de sport. We zijn van plan hier na Pasen mee te beginnen. Bij onze vereniging staat een combinatie tussen prestatie en gezelligheid hoog in het vaandel, mensen moeten zich thuis en wat voor elkaar over hebben. Dat vind ik zelf als voorzitter ook belangrijk.”