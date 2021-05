Man met de hamer – Bob van der Velde

Voorzitter KV Sparta

‘Het is voor ons geen leuke tijd. Dat lijkt me duidelijk, maar dat geldt eigenlijk voor de hele sport en cultuursector. Het is een lastige periode, maar het is niet anders helaas. Normaal gesproken kom je elkaar tegen en spreek je elkaar even kort op de club, dat gaat nu wat moeilijker. Elkaar ontmoeten is wel één van de charmes van het verenigingsleven.

Helaas kwam ook voor ons de competitie al vrij snel ten einde, maar de jeugdleden hebben nog wel door kunnen trainen. We zijn na de winter ook weer wat eerder het veld op gegaan. Het binnen seizoen loopt normaal van november tot en met maart, maar omdat binnen sporten helemaal niet toegestaan is, zijn we nu in februari alweer het veld op gegaan om te trainen. Vorig jaar was ook een bijzonder jaar voor ons. De club vierde toen het 100-jarig bestaan. Helaas vielen alle festiviteiten die erbij horen in het water. We hebben toen in eerste instantie besloten om het te verplaatsen naar dit jaar, maar nu hebben we besloten om het weer een jaar uit te stellen. Wat in het vat zit verzuurd immers niet! We willen deze bijzondere gebeurtenis ook niet zomaar aan ons voorbij laten gaan en niet alles op het laatste moment nog proberen te organiseren. Met het verplaatsen naar de zomer van 2022 kunnen we ons in alle rust voorbereiden. We hopen van harte dat alle coronagekte na dit seizoen achter ons ligt en dat we weer op de normale manier kunnen korfballen. Met onze relatief jonge hoofdtrainer hopen we de weg die we zijn ingeslagen door te trekken. Onze hoofdtrainer Moric van der Lei is een jongen van de club en ook zijn vader heeft veel voor de club betekend. De positie van hoofdtrainer kwam destijds onverwacht vrij en hij was erg enthousiast om de uitdaging aan te gaan. Je gaat dan met elkaar in gesprek en het gevoel was goed, dus zodoende hebben we hem aangesteld en zijn we erg positief over hem. En verder gaat het er alleen maar beter uit zien voor de vereniging. Met de komst van het MFC kunnen we nog meer gaan werken aan het laten groeien van de club. Het MFC is iets waar we jaren van hebben gedroomd. En nu hebben we straks eindelijk een volwaardige sporthal in ons eigen dorp. Dan hoeven we niet meer naar Leek of elders uit te wijken, maar kunnen we vanuit het MFC werken aan een hele mooie toekomst.’