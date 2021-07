Man met de hamer – Chris Veeze

Fractievoorzitter 50PLUS Westerkwartier

“Sinds 2012 ben ik betrokken bij 50PLUS. Vroeger was ik een zogenoemde zwevende stemmer en hield ik me eigenlijk vrij weinig met politiek bezig. Toen 50PLUS geïntroduceerd werd, ben ik me echter gaan verdiepen in het partijprogramma en daar kon ik me wel in vinden. Ik vond het belangrijk om dan ook zo nu en dan mijn gezicht te laten zien en zo woonde ik onder andere de algemene ledenvergadering bij van de afdeling Drenthe. Ik was destijds namelijk woonachtig in Dwingeloo. Toen de waterschap verkiezingen eraan kwamen, heb ik daar ook een rol in gespeeld. Op uitnodiging heb ik in een latere periode ook de vergaderingen van het Provinciaal Bestuur bijgewoond en uiteindelijk ben ik zelfs voorzitter geworden. In Drenthe ging het toen vrij goed. Ik ben uiteindelijk verhuisd naar Groningen en ben op die manier ook bij het Provinciaal Bestuur in die provincie betrokken geraakt. Vanuit daar werd ik gevraagd of ik, tijdens de gemeentelijke verkiezingen, geen lijsttrekker wilde worden van 50PLUS Westerkwartier. Daar ben ik toen op ingegaan en met succes. We wisten één zetel te bemachtigen en daar ben ik nog altijd ontzettend blij mee. Wij komen op voor de zwakkeren in de maatschappij en hechten veel waarde aan het betalen van zo weinig mogelijk gemeentelijke belasting en sociale woningbouw. Ook de jeugd staat bij ons hoog in het vaandel, onder andere op het gebied van drugs. In de laatste raadsvergadering heb ik bijvoorbeeld gezegd dat ik tegen elke vorm van drugs was, omdat dit vaak misdaad gerelateerd is. Toen was Peter R de Vries net neergeschoten. Nu is hij helaas overleden en dat vind ik ontzettend onrechtvaardig. De afgelopen periode in de gemeenteraad vind ik erg goed gegaan en ik kijk ook uit naar de volgende verkiezingen. De mensen die er nu in zitten, hebben besloten om ook allemaal te verlengen. Daarnaast hebben we eveneens een aantal nieuwelingen binnen onze partij. In september beslist een selectiecommissie wie er op de kieslijst komen te staan. Zelf ga ik weer de kar trekken en ik hoop dat we in ieder geval onze ene zetel behouden. Echter spelen de landelijke ontwikkelingen natuurlijk ook lokaal een rol. Ik ga er echter vanuit dat één zetel wel weer haalbaar is”.