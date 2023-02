Man met de Hamer – Domien Meijer, voorzitter Activiteitencommissie Oostwold

‘De activiteitencommissie Oostwold is ongeveer 10 jaar geleden ontstaan, voor die tijd hadden we straatverenigingen. Deze verenigingen organiseerden per straat hun eigen activiteiten. Toen dit op een gegeven moment is doodgebloed hadden we geen activiteitenvereniging meer in Oostwold. Toen hebben een aantal inwoners besloten een nieuwe commissie op poten te zetten. Vrijwel meteen werd ik gevraagd voor een plekje in het bestuur. Ik ben dus vanaf het eerste uur betrokken bij Activiteitencommissie Oostwold en op dit moment ook het langst zittende bestuurslid. Ik voelde me gelijk op mijn plek door de gezellige sfeer binnen de commissie. We doen dit allemaal voor hetzelfde doel: verbinding tussen de dorpsbewoners. Activiteitencommissie Oostwold bestaat op dit moment uit 10 betrokken leden. Ons doel is om Oostwold levendig te houden. We zijn een gezellig dorp en dit mogen mensen weten. Dit proberen we onder andere te doen met leuke activiteiten zoals de Koningsmarkt, bingo’s, pub quizzen, theatervoorstellingen, carnaval, kinderactiviteiten, enzovoorts. Elk jaar organiseren we een driedaags dorpsfeest met op zaterdag een liveband. Om het ook nog ietwat sportief te maken is er ook een volleybaltoernooi waarin de verschillende straten de strijd tegen elkaar aan gaan. We proberen op deze manier te zorgen dat het dorp bruisend blijft. Oostwold, of beter (Pr)oostwold, verkeerde ook afgelopen weekend in feestelijke sferen. Proostwold is een feest wat we jaarlijks proberen te organiseren. Tijdens het feest toveren we het dorp om tot een waar carnavalsparadijs. Binnen de commissie heeft iedereen zijn eigen kwaliteiten, de een is creatief en de ander is rekenkundig heel sterk. Mijn sterkste punt? Contacten leggen! Ik maak en behoud graag contact met mensen. Omdat ik al zo’n lange tijd in Oostwold woon ken ik ook veel mensen. Maar ook nieuwe inwoners leer ik gemakkelijk kennen via de commissie. Eén van de leukste dingen van het zitten in de commissie vind ik dan ook het leren kennen van mensen. Het erachter komen wie ze zijn en wat ze doen. De activiteitencommissie draait op sponsoren, één keer per jaar rond eind augustus/ begin september tijdens de feestweek benaderen we onze sponsoren. Gedurende de feestweek hebben we een activiteitenboekje waar de sponsoren in kunnen adverteren. Hiermee bekostigen we onze activiteiten. De activiteitencommissie zoekt ook nog versterking! Lijkt het jou wat om mee te helpen? Stuur dan een mailtje naar aco@oostwold.com en je mag de eerstvolgende vergadering aanschuiven.’