Man met de hamer – Emo de Vries

Voorzitter VEV’67

“Ik loop al sinds mijn zevende rond bij VEV’67. Ik ben hier ooit begonnen als voetballer en sinds mijn achttiende ben ik al vrijwilliger op de club. Ruim vier jaar geleden ben ik gevraagd om voorzitter te worden, wat ik toen ontzettend spannend vond. Die spanning is er nu nog steeds wel een beetje, maar ik doe dit nu al dik vier jaar met ontzettend veel plezier. Ik heb samen met mijn vrouw een kinderdagverblijf, dus wij volgen het nieuws op de voet. De persconferentie van vorige week dinsdag heb ik ook gezien en ik kan leven met het besluit van het kabinet. Hierdoor kan een groot gedeelte van de selectieteams weer trainen. In ons eerste elftal hebben we maar drie spelers boven de 27 jaar. We hebben veel investeringen gedaan aan het begin van dit seizoen. Zo hebben we bijvoorbeeld een uitgiftenbar gehuurd, een extra tapsysteem aangeschaft, extra tafels en stoelen voor buiten en een tent gehuurd van 250 vierkante meter. Dit zijn natuurlijk wel extra kosten voor spullen die we nu niet meer gebruiken. Dit heeft te maken met dat het seizoen in oktober alweer werd stilgelegd, maar die investeringen zijn gedaan omdat we onze leden heel graag willen laten zien dat we er alles aan doen om het goed te organiseren. Daar maken wij ons hard voor. Je mag als club wel een keer verlies draaien, zeker als de situatie zo uniek is.

Vanaf het moment dat het seizoen werd stilgelegd, is er elke zaterdag wel wat te doen op de club, uiteraard op een verantwoorde manier en in kleine groepjes. We doen enorm ons best om er wat van te maken. Dit voelt als een soort verplichting naar onze leden. Ook willen we binnenkort iets online organiseren, zoals een bingo of een pubquiz. Op deze manier proberen we het levendig te houden. We hebben ook al kunnen regelen dat de velden deze zomer langer open kunnen blijven dan normaal. De voorbereidingen voor een zomercompetitie, voor recreatieteams, zijn reeds begonnen.

Hier en daar zijn we als vereniging ook bezig met het organiseren van regionale wedstrijden. Clubs uit de regio nemen toch contact met elkaar op om te kijken wat er mogelijk is. De KNVB probeert ook mee te denken door de routekaart die nu is geïntroduceerd. Ik vind dit zeker een goed initiatief, maar ook los van dit plan nemen clubs zelf ook initiatief om dingen te organiseren.”