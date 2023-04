Man met de Hamer – Gerard Meijering, voorzitter Belangenvereniging Norg

‘Onze vereniging bestaat sinds 1998. Wij maken ons hard voor de leefbaarheid van Norg. Dit door de woningbouw te bevorderen en het behouden van de natuur. Dit doen wij door nauw contact te houden met onze leden door middel van bijeenkomsten en via de krant. We hebben ook nauw contact met de gemeente om zo de wensen van de bewoners door te spelen. Zo weten de inwoners wat er aan de hand is en kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. In totaal hebben wij tussen de 250 à 300 leden. Het mooiste aan het voorzitterschap vind ik dat ik echt iets terug kan doen voor Norg. Ik woon al bijna mijn hele leven in Norg, al 57 jaar om precies te zijn. En ik vind het nog steeds een prachtig dorp. Ik woon er met alle plezier. Het dorp heeft altijd al geleefd en dit willen we graag zo houden. Bijna elk weekend is er wel iets te doen. Van kunstgroepjes tot wandelgroepjes of gewoon gezellig een middagje op het terras. Naast de mooie bosrijke omgeving en de gezellige terrasjes in de zomer is er ook genoeg cultuur te vinden in Norg. Ik ben inmiddels al weer tweeëntwintig jaar voorzitter. Dit met alle liefde. Maar, het is ook een keer mooi geweest. Ik ben dus opzoek naar een opvolger, maar dit blijkt lastiger dan gedacht. Het voorzitterschap is een hele verantwoordelijkheid. Wij hopen dat er een aantal creatieve mensen zijn die ons mee willen gaan helpen met onze mooie vereniging. Vooral in de zomer heeft Norg ook te maken met veel toerisme. Ook hierom is het belangrijk de winkels te behouden, en uiteraard de gezellige restaurantjes. Maar voor de bewoners van Norg is het natuurlijk ook uitermate belangrijk dat de basisscholen blijven bestaan. Dit gaat natuurlijk hartstikke goed maar we willen ook dat dit zo blijft. Dus mochten er geïnteresseerden zijn dan zijn wij te bereiken via onze site: www.natuurlijknorg.com of via onze mail: info@groenzorgnorg.nl. Iedereen die Norg een warm hart wil gaan toedragen is welkom bij onze vereniging.’