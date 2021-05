Man met de hamer – Jacco Thijen

Voorzitter Korfbalvereniging Noordenveld

“We zijn het afgelopen jaar, ondanks corona, gegroeid naar 200 leden. We zijn actief bezig geweest met de jeugd en dat heeft ons voornamelijk een hoop nieuwe jeugdleden opgeleverd. Binnen alle regels proberen we het maximale eruit te halen. Met de kangoeroes (leeftijd van 3-6 jaar) kan je ook leuke andere spelletjes doen. Het hoeft niet altijd over korfbal te gaan. Wij vinden het vooral belangrijk dat we ze wat kunnen bieden. Dat ze kunnen sporten. Dit heeft uiteindelijk dus geleid tot een groei in leden en dat is met name te danken aan fanatieke en enthousiaste trainers.

We hebben de coronaperiode ook gebruikt om het één en ander aan te pakken en te verbouwen. Zo zitten we in een grote verbouwing van de kleedkamers en ook de aanleg van het kunstgrasveld zit in de afrondende fase. De kleedkamers zijn gemoderniseerd en dat was ook hard nodig. In deze wedstrijd loze periode hebben we daar wat meer tijd voor kunnen vinden. Uiteraard zijn we ontzettend blij dat onze vrijwilligers hierbij hebben geholpen, zonder hen was het nooit gelukt.

Ook de aanleg van het kunstgrasveld gaat de goede kant op. Het is sinds een aantal jaren een trend dat korfbal steeds meer op kunstgras wordt gespeeld. Het is mooi dat wij ook ons eigen kunstgrasveld hebben. We willen iedereen ook graag laten zien dat we constant bezig zijn met vernieuwingen om het zo voor iedereen leuk te houden. Met dat in het achterhoofd zijn we op dit moment ook alweer aan het kijken naar nieuwe dingen, niet alleen voor de jeugd, maar ook voor ouderen en dan met name 60 plussers. We willen uitstralen dat we voor alle leeftijden wat te bieden hebben. Daar hoort de jeugd bij, maar ook oudere mensen.

Voor nu hopen we dat de competities zo snel mogelijk weer kunnen beginnen. Wellicht is er in de zomer een mogelijkheid om een wedstrijd te spelen tegen een andere club uit de buurt. Op dat moment kunnen we pas zien hoe we er voor staan en hoe de leden er voor staan.

We hopen de komende periode nog meer nieuwe leden te verwelkomen. We hebben allemaal leuke en enthousiaste mensen, veel vrijwilligers die altijd voor ons klaar staan en bovendien, over een paar week, een splinternieuw kunstgrasveld en moderne kleedkamers.”