Man met de hamer – Jan Hulsebosch

Voorzitter TFC NOAD – Nooit Opholl’n Altied Deurtrapp’n

“Wij zijn een tour- en fietsclub uit Peize en wij rijden toertochten, dus geen wedstrijden. De vereniging heeft op dit moment ruim 300 leden en is, ondanks corona, nog steeds groeiende. We hebben er het afgelopen jaar toch nog 10 nieuwe leden bij gekregen. Dat geeft ook wel de behoefte aan dat mensen graag weer wat willen doen. Van onze 300 leden zijn er 50 damesleden. Deze fietsen allemaal op een gewone fiets. De overige 250 leden zijn tourfietsers en mannen. Onze leden komen eigenlijk vanuit alle hoeken in de regio. Naast leden uit Peize hebben we ook leden uit Roden, Leek, Eelde, Paterswolde, Norg en Groningen. Als voorzitter ga ik nu mijn zevende jaar in en naast het voorzitterschap zorg ik ook voor de kleding van de leden. Elk lid kan bij mij thuis een kledingsetje komen passen. Zo heeft iedereen kleding die voor hem of haar geschikt is.

Het is voor ons allemaal een heel triest jaar geweest. We houden als vereniging erg van gezelligheid en het sociale contact onderling, maar dat is nu helemaal weg. Het enige wat we nog konden doen, is fietsen in koppeltjes van twee, dus dat hebben we dan ook gedaan. Momenteel is het de periode dat we overstappen van het ATB fietsen naar de racefiets. Afgelopen weekend hebben we de seizoensopeningstocht gereden in een aangepaste vorm in koppeltjes van twee. Tijdens deze eerste tocht wordt het racefietsseizeon afgetrapt en maken we een mooie tocht. Dit keer was het een route van rond de 50 kilometer. Onderweg wordt er af en toe gestopt voor een hapje en een drankje.

Het is voor nu afwachten wat het virus gaat doen, maar we hopen uiteraard dat we binnenkort weer de grote tourtochten, waarin we met een grote groep een tocht maken, weer in de originele vorm kunnen oppakken.

Als voorzitter vind ik het fietsen zelf het leukste wat er is, maar het organiseren en samenwerken is ook leuk. We hebben een goed bestuur, iedereen heeft het beste voor met de vereniging en willen er wat van maken.

Voor mij is NOAD zo’n leuke vereniging omdat er heel veel diversiteit is aan mensen en zodra we op de fiets zitten is iedereen gelijk aan elkaar. Er zijn veel sociale contacten, mensen kijken naar elkaar om, maken op de fiets eens een praatje. Verder hebben we ook altijd leuke uitjes. Het samen zijn is dus wel de kracht van ons.”