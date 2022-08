Man met de Hamer – Jan Nijenhuis

Voorzitter van Stichting het Loket

“Stichting het Loket heb ik met behulp van drie maatschappelijk betrokken advocaten heb opgericht. We wilden mensen in het Westerkwartier juridisch kunnen ondersteunen bij het aanvragen of afwijzen van WMO aanvragen. De gemeente beoordeelt de aanvragen steeds vaker op basis van ‘blind beleid’. Op de oren en ogen van de gemeente zoals het maatschappelijk werk wordt steeds meer bezuinigd, waardoor veel mensen niet gezien of geholpen worden. Ik heb begrip voor de situatie van de gemeente, echter dient de procedure van afwijzing wel eerlijk te verlopen en geformuleerd te worden. Zo kregen we laatst een hulpvraag van een oudere vrouw die een traplift had aangevraagd bij de gemeente. Haar aanvraag werd echter afgewezen. De reden hiervoor was dat de brandweer een traplift als brandgevaarlijk beschouwde. Maar deze vrouw kan zonder traplift sowieso niet boven of beneden komen. Een afwijzing kan voor komen, maar dan moeten er wel gegronde redenen voor zijn. Ik kan nog vele andere voorbeelden uit mijn directe omgeving geven. Stichting het Loket is niet geboren uit een passie, maar uit nood. Mensen vallen steeds vaker tussen wal en schip. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe ze bezwaar moeten aantekenen tegen een afwijzing en hebben geen netwerk dat hen hierbij kan helpen. Ook stelt de gemeente vaak brieven op aan de hand van vakjargon, waardoor mensen niet weten wat er nu precies bedoeld wordt. Daarnaast heeft nog steeds niet iedereen een computer en verlopen procedures tegenwoordig vooral online. Mede om deze redenen geeft de stichting ook voorlichting aan inwoners en gemeenten. Ik heb het geluk dat ik zelf lang in de zorg heb gewerkt, waardoor ik mondig ben geworden en de procedures wat beter begrijp dan de meeste mensen. Maar ben je niet mondig genoeg, word je vaak niet geholpen. Voor mijn beroerte had ik een eigen zorgboerderij en was ik raadslid. Ik weet hoe het is om hulp nodig te hebben. De stichting moet dienen als signaalfunctie, zowel naar de samenleving als de gemeente. We zouden meer naar elkaar moeten omkijken. Het Loket biedt daarom gratis hulp aan iedereen die advies wil of een advocaat wil laten meekijken in zijn of haar situatie. Inmiddels hebben we 70 hulpvragen behandeld, waarvan we 67 hebben gewonnen. Iedereen in het Westerkwartier die ook juridische ondersteuning nodig denkt te hebben kan mij bereiken via 06 25 26 49 76.’