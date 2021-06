Man met de hamer – Jan Oosterhof

Voorzitter SC Rodenburg

‘Wij zijn in 2015 opgericht als omnisportvereniging, met floorball, zaalvoetbal en volleybal. Omdat wij weinig zicht hadden op de financiën hebben wij ons in 2019 afgescheiden tot een aparte volleybalvereniging. Sinds 2018 ben ik voorzitter. Dat is uit nood geboren, omdat er geen voorzitter was. Toen zei ik: ‘Ik wil het wel een jaar doen’. Nu doe ik het nog steeds en dat bevalt mij prima. Daarnaast ben ik ook nog trainer van dames 2 en 3. Dat is erg leuk om te doen. Er is veel saamhorigheid binnen de club en het is mooi om te zien dat de spelers plezier hebben met elkaar, ook als de uitslagen tegenvallen.

Momenteel hebben we vijftig leden, variërend van jongeren in de leeftijd van 16 tot 18, jongvolwassenen tussen de 18 en 24 en volwassenen. We hebben een herenteam dat vrij hoog speelt in de promotieklasse en daarnaast hebben we een heren- en damesteam in de derde klasse en twee damesteams in de vierde klasse.

We trainen één keer in de week op woensdagavond en spelen normaal een wedstrijd op vrijdagavond, maar door corona is dat stil komen te liggen. Dat was wel heel zuur, want twee teams gingen voor het kampioenschap. Dames 2 was al zes wedstrijden achter elkaar ongeslagen en stond bovenaan toen de competitie werd afgebroken. Ook financieel had corona grote impact op onze vereniging. In eerste instantie kregen wij geen steun van de gemeente, omdat wij particulier een zaal huurden. Gelukkig kregen wij nog wel steun van de rijksoverheid en hebben wij geweldige leden, die hun contributie gewoon bleven betalen.

Hopelijk kunnen de teams snel weer aan de competitie beginnen, zodat zij alsnog voor het kampioenschap en promotie kunnen gaan. Dat is nog wel even onzeker, omdat wij onze accommodatie zijn kwijtgeraakt. We trainden in de Rodenburghal, maar daar is nog maar één veld overgebleven. Dat is te weinig om met vijf teams op te trainen. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe locatie in Leek. Dat geeft druk, want we moeten voor 15 juni bij de Nederlandse Volleybalbond aangeven waar wij volgend seizoen gaan spelen, zodat er een planning van uit- en thuiswedstrijden kan worden gemaakt. Hopelijk krijgen we snel duidelijkheid van de gemeente. We zoeken trouwens ook nog heren die in ons team in de derde klasse willen spelen, dus wie wil is van harte welkom!’