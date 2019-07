Man met de hamer – Johan Heddema

Voorzitter Stichting Leergeld Westerkwartier–Noordenveld

‘Dat ik nu voorzitter ben van Stichting Leergeld, valt te rijmen met mijn achtergrond als bestuurder bij Quadraten. Omdat ik begin volgend jaar met pensioen ga, oriënteerde ik mij op wat ik hierna wilde gaan doen. In De Krant las ik een interview met Koos Slagter van Stichting Leergeld. Hij vertelde een prachtig verhaal en voegde eraan toe dat ze nog een voorzitter met een netwerk zochten. Aangezien het werkgebied van de stichting hetzelfde is als het werkgebied van Quadraten, was voor mij de keuze snel gemaakt.

Stichting Leergeld is bedoeld om kinderen van ouders met geldgebrek, een steuntje in de rug te geven. Onze taak is om die kinderen volledig mee te laten draaien in de maatschappij. Dat doen we door middelen beschikbaar te stellen, zodat ze niet in een sociaal isolement terecht komen. Denk hierbij aan de aanschaf van sportkleding of een mobieltje.

Ouders kunnen kinderen aanmelden bij de stichting. We werken met vrijwilligers die bij de families langs gaan om in te schatten of en hoe wij ze kunnen helpen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de inkomsten van een familie. Als ze niet voldoende middelen hebben om hun kinderen volledig mee te laten draaien in de maatschappij, kunnen wij steun bieden.

We hebben veel vrijwilligers en daar zijn we heel trots op. Veel van hen zijn via Humanitas aan onze organisatie verbonden. Natuurlijk kunnen wij altijd vrijwilligers gebruiken. Er is altijd vraag naar extra mensen.

Een stichting als deze wordt steeds belangrijker. Als je nagaat dat er zo’n tien organisaties zijn die zich bezighouden met het bestrijden van armoede, dan geeft het wel aan dat er nog een zware taak ligt in de toekomst. Ik denk dat deze verschillende organisaties meer moeten kijken naar samenwerking. Als voorzitter van Stichting Leergeld ga ik mij heir zeker hard voor maken. Daarnaast willen wij als stichting laagdrempelig blijven. Het liefst zelfs drempelloos. Hiervoor is een goed contact met de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld een pré. Gelukkig is dat contact er. Ik zie mijn voorzitterschap met vertrouwen tegemoet!’