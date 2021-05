Man met de hamer – Joost Leertouwer

Voorzitter HFC’15

“Sinds de fusering in 2015 ben ik voorzitter van HFC’15. Ik ben daar destijds eigenlijk per toeval ingerold. Door mijn werk had ik zelf ook al de nodige bestuurlijke ervaring, dus ik zag het wel zitten.

De coronacrisis heeft mij een heel dubbel gevoel gegeven. Aan de ene kant heb je zorgen op financieel gebied, over de leden en of de vrijwilligers niet weglopen. Gelukkig is dit allemaal meegevallen. Sterker nog, we hebben er zelfs twee seniorenteams bij gekregen. Ik denk dat dat komt doordat mensen toch meer behoefte hebben aan gezelligheid. Mensen die ooit zijn gestopt of twijfelden om weer te gaan voetballen, hebben nu meer die drang om weer iets te doen. Ze zijn op zoek naar gezelligheid en vastigheid. Die behoefte is nu misschien wel groter dan ooit. In het begin leek het er op dat we financiële schade op zouden lopen. We zijn een grote vereniging met meer dan 900 leden, dus een jaar lang geen kantineomzet merk je wel in de portemonnee. Gelukkig hebben we zelf ook wat voorzorgsmaatregelen getroffen waardoor we de schade toch nog enigszins hebben kunnen beperken. Ondanks alles hebben we als vereniging niet stilgezeten en kijken we ook naar de toekomst. Doordat er niet wordt gevoetbald geeft dit meer organisatorische rust, waardoor er toch meer tijd vrij komt om met andere dingen bezig te zijn. Zo komen er twee nieuwe kleedkamer en een grote fitnessruimte van zo’n honderd vierkante meter. We hebben een enquête gehouden onder de leden om er achter te komen of er behoefte aan deze fitnessruimte. We kregen voornamelijk enthousiaste reacties. Het doel is om hierdoor meer senioren naar onze vereniging te trekken. In verhouding hebben we veel jeugdleden en weinig senioren. En met het realiseren van een fitnessruimte willen we graag iets creëren wat ons onderscheid van andere clubs.

In aanloop naar volgend seizoen is het even afwachten hoe iedereen er fysiek voorstaat. We hebben voor ons eerste elftal een paar versterkingen gevonden dus dat is in ieder geval positief. We denken dat we met deze spelersgroep en ons jonge, maar ambitieuze trainersduo leuk mee kunnen voetballen in de derde klasse. Dat is de afgelopen jaren ook wel eens anders geweest. Ook met onze jeugdafdeling staan we er goed voor. Onze club is namelijk binnengekomen in de top 200 van beste jeugdopleidingen. Dat brengt een hoop verwachtingen met zich mee, maar klinkt voor mij ook als een leuke uitdaging.”