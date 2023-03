Man met de Hamer – Mark de Vos, voorzitter Tennisvereniging REO

‘Sinds 2018 ben ik voorzitter van Tennisvereniging REO. Voordat ik voorzitter werd heb ik diverse andere functies binnen de vereniging bekleed. Zo heb ik ook in de technische commissie en de jeugdcommissie gezeten. Momenteel zijn we druk bezig om onze sporthal te vernieuwen en vooral te verduurzamen. Vanwege de huidige energieprijzen zijn er grote veranderingen nodig. Kortgeleden hebben we een nieuwe vloer gekregen in onze nieuwe hal, hier zijn we erg blij mee. Echter, er is een probleempje die die blijdschap momenteel overschaduwt. Wij hebben namelijk een lekkage aan ons dak. De logische stap is het plaatsen van een nieuw dak, alleen daar hebben wij de middelen niet voor. We zijn druk in overleg met de gemeente om deze financiering rond te krijgen. We zijn erg tevreden over onze huidige locatie en zijn dan ook zeker niet van plan om in de nabije toekomst te verhuizen. Onze leden zijn te spreken over het park en wij ook. De ledenaantallen blijven stijgen, op dit moment hebben we 601 leden. Voor de populaire sport Padel kan je ook bij ons terecht. Padel is een combinatie tussen tennis en squash, het is dynamischer dan tennis en met wat oefening snel onder de knie te krijgen. Binnen onze vereniging vinden we een goede sfeer en gezelligheid erg belangrijk. Het gaat natuurlijk in eerste instantie om de sport maar een goede sfeer doet wonderen. Qua competitie staan we er goed voor, we hebben 30 teams die meedoen aan wedstrijden. Landelijk en regionaal. In de toekomst hopen we nog meer leden te verwelkomen en vooral de sfeer te behouden zoals hij nu is. Het gaat eigenlijk al erg goed met onze vereniging. Iedereen is welkom om bij ons te komen spelen, ervaring of niet. Bij interesse kan je altijd komen kennismaken en vrijblijvend een proefles meedoen. Wij zijn te bereiken via onze site: https://www.reotennis.nl/lid-worden, of via e-mailadres: voorzitter@reotennis.nl Voor onze bloeiende vereniging zoeken wij momenteel ook nog een penningmeester en een park beheerder. Bel of app mij gerust via 06-82798927 voor vragen over deze mooie functies bij REO.’