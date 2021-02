Man met de hamer – Mark de Vos

Voorzitter tennisvereniging REO

“Ik ben sinds 2002 woonachtig in Roden. Vanaf dat moment ben ik ook betrokken geraakt bij de tennisvereniging REO en sinds 2017 ben ik nu voorzitter. Tussendoor heb ik nog een paar andere bestuurlijke functies gehad. Zo heb ik onder andere in de technische commissie en in de jeugdcommissie gezeten. Ook heb ik altijd veel vrijwilligerswerk gedaan op de club. Wij zijn een mooie vereniging met een kleine 450 leden. Begin vorig jaar hadden we er ongeveer 500. Zoveel leden hebben we sinds ik voorzitter ben nog nooit gehad. Hier zaten ook leden bij met een tijdelijk lidmaatschap. Deze zijn door corona een beetje afgehaakt, maar ik hoop uiteraard van harte dat deze mensen weer terugkomen als de omstandigheden dit toelaten.

Er zijn momenteel weinig activiteiten op de club. De banen worden alleen gebruikt voor padel. Dit is de enige activiteit die door kan gaan, omdat het één tegen één is. Zelf hebben we ook niet stilgezeten. We hebben deze periode gebruikt om de kantine aan te pakken. Er is een nieuw plafond in gekomen, een nieuwe dakkoepel, nieuwe tafels en stoelen. Alles is weer opgefrist en logischer ingedeeld. We hebben nu weer een mooie, nette en frisse kantine. Onze vereniging is ondanks alles financieel gezond, mede daardoor hebben we deze nieuwe kantine kunnen realiseren.

Vanuit persoonlijk oogpunt ben ik zelf niet heel erg hard geraakt door de coronacrisis. Dit heeft er ook wel mee te maken dat in mijn vakgebied alles gewoon doorgaat. Natuurlijk is alles wel anders dan normaal, vooral thuis. De dagelijkse patronen zijn nu toch anders en dat is wel even wennen, maar ik denk niet dat het verkeerd is om af en toe een stapje terug te doen. Ik mis natuurlijk wel de gezelligheid op de club, maar daar ben ik niet de enige in. Gelukkig blijven onze leden en sponsoren loyaal aan ons. Mensen hebben veel begrip voor de situatie.

Toch heeft het de vereniging als je het mij vraagt behoorlijk wat opgeleverd. Door de opkomst van padel hebben we meer leden kunnen verwelkomen. Het is gewoon echt een groot voordeel dat deze sport zo laagdrempelig is. Eigenlijk kan iedereen deze sport beoefenen. Tevens is het geheel coronaproof, waardoor leden onze banen kunnen blijven gebruiken. Dit maakt het allemaal een stuk levendiger op de club. Dat is toch wel mooi om te zien.”