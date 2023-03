Man met de Hamer – Rob Kerstens, voorzitter Teken en Schildergroep Roden

‘Ik ben nu 1,5 jaar lid van Teken en Schildergroep Roden. Toen ik een half jaar lid was vertrok onze voorzitter en werd ik gevraagd om het stokje over te nemen. Na hier goed over nagedacht te hebben zei ik ja. Ik was destijds net met pensioen waardoor ik meer vrije tijd had en ik wilde graag wat terug doen voor alle vrijwilligers en bestuurders van de verenigingen waarvan ik lid ben geweest. De club bestaat al veel langer dan dat ik lid ben, maar liefst 45 jaar. We zijn samen met K38 gevestigd in het oude schoolgebouw aan het Schoollaantje in Roden. Al tijdens de eerste maanden van mijn lidmaatschap viel het me op dat er een warme sfeer hangt binnen de club. Teken en Schildergroep Roden is een levendige groep, de gezelligheid staat voorop bij ons. In totaal hebben we 214 leden waaronder 32 jeugdleden. We schilderen van maandag tot en met vrijdag in verschillende groepen op vaste dagdelen. Ochtend, middag en avond. Op woensdag en vrijdag zijn de jeugdleden welkom om gezamenlijk te schilderen. Onze creatieve talenten worden begeleid door professionele docenten, of je nou beginnend of gevorderd schilderaar bent dat maakt niks uit. Een paar keer per jaar, afhankelijk van de vraag, hebben we beginnerscursussen. Je kan tijdens deze cursussen tien lessen komen kennismaken met verschillende thema’s en technieken van het schilderen/tekenen. De eerstvolgende cursussen zullen plaatsvinden op maandagavond 6 maart en woensdagmiddag 8 maart. Deze zijn al helemaal volgeboekt. Bij voldoende belangstelling organiseren we dit najaar een volgende beginnerscursus. We organiseren ook veel exposities in ons eigen gebouw of bij verenigingen of b.v. kerken. Vorig jaar hebben we in totaal zeven exposities verzorgd, waaronder een succesvolle en goed bezochte kerstexpositie. In april hebben we weer een expositie op de planning staan met het thema: lentebloesem. Het is voor ons belangrijk dat onze groep goed bekend en bereikbaar is voor een brede groep mensen. Ook vinden we het belangrijk dat het voor iedereen betaalbaar blijft, maar met de huidige inflatie wordt ons dat moeilijk gemaakt. Voor een bedrag van dit jaar 290 euro per jaar kan je 42 weken schilderlessen volgen. We zijn het hele jaar open. Alleen tijdens de zomervakantie en de kerstvakantie zijn we gesloten. Lijkt het jou ook leuk om lid te worden van ons creatieve gezelschap? Dan kan je een mail sturen naar tsr-post@outlook.com.