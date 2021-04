Man met de hamer – Roelof Smilda

Voorzitter Tennisvereniging Norg

“Naast een leuke tennisvereniging zijn we inmiddels ook een padelvereniging. Deze relatief nieuwe sport maakt de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling door en daar plukken wij nu de vruchten van. Van onze in totaal 400 leden speelt 25% nu padel. Mede door de ontwikkeling van padel heeft ons ledenaantal een flinke push gekregen, in vergelijking met vorig jaar hebben we 25% meer leden. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee, maar het heeft ook te maken met dat tennis één van de weinige sporten is die in deze tijd op een relatief normale manier beoefend kan worden.

Onder een ledenenquête is gebleken dat mensen graag in beweging willen zijn, een leuke sport willen doen en op zoek zijn naar een gezellige sfeer. Deze behoefte is nu misschien wel groter dan ooit. Zelf ben ik in 2010 lid geworden van de vereniging om in eerste instantie zelf tennis te spelen. Na een aantal jaar was de vereniging op zoek naar een voorzitter en hebben ze mij benaderd. Ik zag ontzettend veel mogelijkheden en vind het een geweldige club. Ik heb nog geen seconde spijt gehad van die beslissing.

We maken als vereniging op dit moment een gezonde groei door, zoals eerder gezegd heeft dit te maken met de opmars van padel. We hebben in 2019 twee padelbanen laten aanleggen en het is echt een ontzettend groot succes geworden. Het is een heel laagdrempelige sport, dus iedereen kan het beoefenen. Dat maakt het toch makkelijker voor mensen om in te stappen. Als het aantal op dit tempo door blijft groeien, hebben we aan de huidige twee banen niet genoeg. We zijn ook al aan het nadenken over extra banen. Hier willen we het liefst dit jaar nog met de gemeente over in gesprek. Voor nu gaan we rustig op dezelfde voet verder, het is toch afwachten wat het virus doet. In de zomer hebben we allerlei leuke toernooien op de planning staan en vooralsnog gaan deze gewoon door, maar het is wel afwachten.

De kracht van onze vereniging is naar mijn mening dat we een hele laagdrempelige cultuur hebben en daardoor voelen mensen zich snel thuis. We hebben een goede accommodatie en een lage contributie. Twintig procent van onze leden is zelfs van buiten de gemeente Noordenveld. We staan er wat dat betreft ook buiten de gemeente goed op.”